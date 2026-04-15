हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्म5 मंदिर जिनके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वे उनके शहर को बुराई से बचाते हैं!

5 मंदिर जिनके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वे उनके शहर को बुराई से बचाते हैं!

Temples: भारत में कुछ मंदिर महज आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अलग-अलग रूपों में सुरक्षा का एहसास कराते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि, अदृश्य शक्तियों से रक्षा के लिए ये स्थान अत्यंत पूजनीय है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Temples: भारत में कुछ मंदिर महज आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अलग-अलग रूपों में सुरक्षा का एहसास कराते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि, अदृश्य शक्तियों से रक्षा के लिए ये स्थान अत्यंत पूजनीय है.

भारत में 5 मंदिर जो शहरों को बुराई से बचाते हैं

1/6
कुछ जगहें ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व से कहीं अधिक खास होती हैं, वे किसी भी समुदाय के लिए आधारशिला का काम करते हैं, यह याद दिलाते हैं कि सामान्य से परे भी कुछ खास जो प्राचीन होने के साथ ज्ञान से भरा है. खासतौर से मंदिर इस श्रेणी में आते हैं, जहां आस्था और सुरक्षा का संगम होता है. कई शहरों में लोग इन पवित्र स्थानों की काफी कद्र करते हैं. उनका मानना है कि, ये स्थान न केवल भौतिक नुकसान से बल्कि शांति और स्थिरता को भंग करने वाली अदृश्य शक्तियों से भी शहर की सुरक्षा करती है.
कुछ जगहें ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व से कहीं अधिक खास होती हैं, वे किसी भी समुदाय के लिए आधारशिला का काम करते हैं, यह याद दिलाते हैं कि सामान्य से परे भी कुछ खास जो प्राचीन होने के साथ ज्ञान से भरा है. खासतौर से मंदिर इस श्रेणी में आते हैं, जहां आस्था और सुरक्षा का संगम होता है. कई शहरों में लोग इन पवित्र स्थानों की काफी कद्र करते हैं. उनका मानना है कि, ये स्थान न केवल भौतिक नुकसान से बल्कि शांति और स्थिरता को भंग करने वाली अदृश्य शक्तियों से भी शहर की सुरक्षा करती है.
2/6
झारखंड के धनबाद में स्थित बाबा भोलेनाथ मंदिर, स्थानीय लोग बाबा भोलेनाथ को केवल एक देवता से कहीं ज्यादा मानते हैं, वे उन्हें शहर का रक्षक मानते हैं. इस विश्वास में एक शांत आत्मविश्वास झलकता है कि, यह मंदिर यहां के लोगों को उन शक्तियों से बचाता है, जिन्हें वे देख या समझा नहीं सकते हैं. इस बात को हमेशा याद रखें कि बुराई केवल बुरी आत्माओं के रूप में ही नहीं आती, यह उन डर, भ्रम और संघर्ष के रूप में आती है, जिनसे दुनिया आपको तोड़ सकती है. बाबा भोलेनाथ इन सभी को दूर रखते हैं.
झारखंड के धनबाद में स्थित बाबा भोलेनाथ मंदिर, स्थानीय लोग बाबा भोलेनाथ को केवल एक देवता से कहीं ज्यादा मानते हैं, वे उन्हें शहर का रक्षक मानते हैं. इस विश्वास में एक शांत आत्मविश्वास झलकता है कि, यह मंदिर यहां के लोगों को उन शक्तियों से बचाता है, जिन्हें वे देख या समझा नहीं सकते हैं. इस बात को हमेशा याद रखें कि बुराई केवल बुरी आत्माओं के रूप में ही नहीं आती, यह उन डर, भ्रम और संघर्ष के रूप में आती है, जिनसे दुनिया आपको तोड़ सकती है. बाबा भोलेनाथ इन सभी को दूर रखते हैं.
Published at : 15 Apr 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Shiva Golden Temple Goddess Kali Evil TEMPLE

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल ? नोट करें तारीख, हनुमान जी की पूजा का खास महत्व
ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल ? नोट करें तारीख, हनुमान जी की पूजा का खास महत्व
लाइफस्टाइल
Why Do We Crave Sweets After Meals: खाना खाने के बाद क्यों होती है मीठा खाने की तलब? आयुर्वेद में छिपा है राज
खाना खाने के बाद क्यों होती है मीठा खाने की तलब? आयुर्वेद में छिपा है राज
लाइफस्टाइल
Jur Sital 2026: मिथिला का जुड़ शीतल पर्व आज, जानें क्यों सिर पर ठंडा जल डालकर बड़े देते हैं आशीर्वाद
Jur Sital 2026: मिथिला का जुड़ शीतल पर्व आज, जानें क्यों सिर पर ठंडा जल डालकर बड़े देते हैं आशीर्वाद
लाइफस्टाइल
How To Clean Mattress: गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान जंग के बीच इस मुस्लिम देश ने कर दी अमेरिका की बेइज्जती! ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार
ईरान जंग के बीच इस मुस्लिम देश ने कर दी अमेरिका की बेइज्जती! ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार
बिहार
मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात
मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दी बधाई, लिखी ये बात
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
इंडिया
India US Relations: 40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड में दौड़ा सकते हैं गाड़ी? निकलने से पहले जान लें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड में दौड़ा सकते हैं गाड़ी? जान लें नियम
Home Tips
How To Clean Mattress: गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget