एक्सप्लोरर
5 मंदिर जिनके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वे उनके शहर को बुराई से बचाते हैं!
Temples: भारत में कुछ मंदिर महज आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अलग-अलग रूपों में सुरक्षा का एहसास कराते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि, अदृश्य शक्तियों से रक्षा के लिए ये स्थान अत्यंत पूजनीय है.
भारत में 5 मंदिर जो शहरों को बुराई से बचाते हैं
1/6
2/6
Published at : 15 Apr 2026 11:00 AM (IST)
धर्म
6 Photos
5 मंदिर जिनके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वे उनके शहर को बुराई से बचाते हैं!
धर्म
5 Photos
Bihar CM Samrat Choudhary: पंचरूपी हनुमान मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने की पूजा, जानें मंदिर की मान्यता
धर्म
5 Photos
Karj Mukti Upay 2026: बार-बार बढ़ रहा है कर्ज? मंगलवार-शनिवार के ये उपाय दे सकते हैं राहत!
धर्म
9 Photos
बैसाखी 2026 पर दिल्ली के इन गुरुद्वारों में जरूर जाएं, जहां मिलेगा भक्ति और शांति का अनुभव!
धर्म
5 Photos
मेष संक्रांति से इन 3 राशियों की खुशियों पर लग सकता है ताला, 1 महीने तक रखनी होगी खास सावधानी
धर्म
6 Photos
Baisakhi 2026: बैसाखी पर क्यों लगता है मेला और होता है भांगड़ा-गिद्दा ? जानें परंपरा का इतिहास
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल ? नोट करें तारीख, हनुमान जी की पूजा का खास महत्व
लाइफस्टाइल
खाना खाने के बाद क्यों होती है मीठा खाने की तलब? आयुर्वेद में छिपा है राज
लाइफस्टाइल
Jur Sital 2026: मिथिला का जुड़ शीतल पर्व आज, जानें क्यों सिर पर ठंडा जल डालकर बड़े देते हैं आशीर्वाद
लाइफस्टाइल
गद्दों की लाइफ कैसे बचा सकता है बेकिंग सोडा? जान लें इसे यूज करने का सही तरीका
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion