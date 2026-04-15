5 मंदिर जिनके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वे उनके शहर को बुराई से बचाते हैं!

कुछ जगहें ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व से कहीं अधिक खास होती हैं, वे किसी भी समुदाय के लिए आधारशिला का काम करते हैं, यह याद दिलाते हैं कि सामान्य से परे भी कुछ खास जो प्राचीन होने के साथ ज्ञान से भरा है. खासतौर से मंदिर इस श्रेणी में आते हैं, जहां आस्था और सुरक्षा का संगम होता है. कई शहरों में लोग इन पवित्र स्थानों की काफी कद्र करते हैं. उनका मानना है कि, ये स्थान न केवल भौतिक नुकसान से बल्कि शांति और स्थिरता को भंग करने वाली अदृश्य शक्तियों से भी शहर की सुरक्षा करती है.