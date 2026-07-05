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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडराजनीति नहीं स्वाद से नाता! फेमस डिश 'Eggs Kejriwal' का दिलचस्प इतिहास, जानें इसकी रेसिपी

राजनीति नहीं स्वाद से नाता! फेमस डिश 'Eggs Kejriwal' का दिलचस्प इतिहास, जानें इसकी रेसिपी

History Of Eggs Kejriwal Dish: नई-नई डिश ट्राई करना पसंद करते हैं, तो एग्स केजरीवाल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसका राजनीति से कोई संबंध लगता हो, लेकिन यह मुंबई की एक मशहूर डिश है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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Eggs Kejriwal Recipe Mumbai Style: अगर आप अंडे से बनी नई-नई डिश ट्राई करना पसंद करते हैं, तो एग्स केजरीवाल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. नाम सुनकर भले ही इसका राजनीति से कोई संबंध लगता हो, लेकिन असल में यह मुंबई की एक मशहूर डिश है, जिसका किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है. ब्रेड, चीज़, अंडे और हरी मिर्च से तैयार होने वाली यह डिश अपने लाजवाब स्वाद और दिलचस्प कहानी की वजह से आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. चलिए आपको इस डिश की कहानी बताते हैं और यह बताते हैं कि इसको आप घर पर कैसे बना सकते हैं. 

क्या है एग्स केजरीवाल की कहानी?

एग्स केजरीवाल की शुरुआत 1960 के दशक में मुंबई के साउथ मुंबई स्थित विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब से हुई थी. कहा जाता है कि क्लब के नियमित सदस्य और कारोबारी देवी प्रसाद केजरीवाल अक्सर नाश्ते में टोस्ट पर अंडा, चीज़ और बारीक कटी हरी मिर्च वाली यही डिश ऑर्डर किया करते थे. धीरे-धीरे दूसरे सदस्य भी वही डिश मांगने लगे और किचन स्टाफ से कहते थे कि जो केजरीवाल खा रहे हैं, वही दे दीजिए.  यही वजह है कि बाद में इस डिश का नाम एग्स केजरीवाल पड़ गया और यह नाम हमेशा के लिए मशहूर हो गया. 

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देशभर में मशहूर

समय के साथ यह डिश क्लब की सीमाओं से निकलकर देशभर के कैफे और रेस्तरां के मेन्यू तक पहुंच गई. हालांकि कई जगह इसमें अलग-अलग तरह के चीज या ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मूल स्वाद ब्रेड, चीज, अंडे और हरी मिर्च के बेहतरीन मेल में ही छिपा है. 

कैसे इसको बना सकते हैं आप?

अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को हल्का टोस्ट कर लें. अब कद्दूकस किया हुआ चीज, बारीक कटी हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें. इस मिश्रण को टोस्ट पर अच्छी तरह फैलाएं और पहले से गर्म ओवन में तब तक बेक करें, जब तक चीज सुनहरा होकर पिघल न जाए.  दूसरी तरफ एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर अंडा फ्राई करें.  ऊपर से थोड़ा चीज, स्प्रिंग अनियन और हरी मिर्च डालें.  जब अंडे का सफेद हिस्सा पक जाए और जर्दी हल्की नरम रहे, तब इसे तैयार चीज टोस्ट के ऊपर रख दें. चाहें तो इसे टोमैटो केचप के साथ तुरंत गर्मागर्म परोस सकते हैं. क्रिस्पी टोस्ट, पिघला हुआ चीज़, हल्की तीखी हरी मिर्च और सॉफ्ट अंडे का स्वाद इस डिश को बेहद खास बना देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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Eggs Kejriwal Eggs Kejriwal Recipe What Is Eggs Kejriwal
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