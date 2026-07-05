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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGlass Cleaning Hacks: धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक

Glass Cleaning Hacks: धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक

Door Glass Cleaning Hacks: साफ-सफाई तभी पूरी मानी जाती है, जब खिड़की और दरवाजों के कांच भी एकदम साफ और चमकदार दिखें. सफाई के बाद भी कांच पर धब्बे, पानी के निशान या लकीरें रह जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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How To Clean Window Glass At Home: घर की साफ-सफाई तभी पूरी मानी जाती है, जब खिड़की और दरवाजों के कांच भी एकदम साफ और चमकदार दिखें. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सफाई के बाद भी कांच पर धब्बे, पानी के निशान या लकीरें रह जाती हैं, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है. अगर आप चाहते हैं कि घर के कांच बिना ज्यादा मेहनत के नए जैसे चमकें, तो सफाई के दौरान कुछ आसान बातों का ध्यान रखना काफी है.

सफाई के दौरान क्या रखें ध्यान?

सबसे पहले हमेशा कांच की सफाई ऊपर से नीचे की ओर करें. ऐसा करने से ऊपर से गिरने वाली पानी या क्लीनर की बूंदें पहले से साफ हिस्से को खराब नहीं करतीं और पूरा कांच एक समान साफ दिखाई देता है.  अगर संभव हो तो तेज धूप में कांच साफ करने से बचें. धूप में क्लीनर बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे कांच पर दाग और लकीरें पड़ सकती हैं. हल्के बादल वाले दिन या सुबह-शाम का समय कांच साफ करने के लिए बेहतर माना जाता है. 

कपड़े की जगह स्क्वीजी का यूज

सिर्फ कपड़े से कांच पोंछने के बजाय स्क्वीजी का इस्तेमाल करें. इससे अतिरिक्त पानी और क्लीनर आसानी से हट जाता है और कांच पर किसी तरह की लकीर नहीं बनती. बड़े या ऊंचे कांच की सफाई के लिए लंबे हैंडल वाली स्क्वीजी और भी ज्यादा सुविधाजनक रहती है. कई बार कांच के कोनों में धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिसे कपड़े से साफ करना आसान नहीं होता. ऐसे में कॉटन स्वैब यानी ईयर बड्स की मदद से कोनों की सफाई आसानी से की जा सकती है. इससे हर कोना अच्छी तरह साफ हो जाता है. पुरानी कॉटन टी-शर्ट भी कांच साफ करने के लिए बेहतरीन विकल्प है. इसका कपड़ा मुलायम होता है और यह कांच पर रेशे नहीं छोड़ता. इससे कांच आसानी से चमकने लगता है और अलग से महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती. 

किससे करें सफाई इनकी?

अगर आप बाजार के क्लीनर की जगह घरेलू उपाय अपनाना चाहते हैं, तो एक कप पानी, एक कप रबिंग अल्कोहल और एक बड़ा चम्मच सफेद सिरका मिलाकर स्प्रे तैयार कर सकते हैं. यह मिश्रण जल्दी सूखता है और कांच पर दाग या धुंधलापन नहीं छोड़ता. इसका इस्तेमाल शीशे के अलावा टाइल्स और क्रोम जैसी सतहों पर भी किया जा सकता है. कांच साफ करते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह रेशे नहीं छोड़ता और बिना लकीरों के सफाई करता है. वहीं पेपर टॉवल का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे अक्सर कांच पर छोटे-छोटे रेशे चिपक जाते हैं.

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इस बात का भी रखें ध्यान

एक और जरूरी बात यह है कि क्लीनर को एक साथ पूरे कांच पर स्प्रे करने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में लगाएं और धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की ओर सफाई करें. इसके साथ ही, अगर खिड़की या दरवाजे का फ्रेम लकड़ी का है, तो उस पर क्लीनर ज्यादा न गिरने दें, क्योंकि इससे लकड़ी को नुकसान हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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Window Glass Cleaning Tips Door Glass Cleaning Hacks How To Clean Glass Windows
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