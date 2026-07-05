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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में बारिश का कहर! तेज हवाओं से गिरे 250 से ज्यादा पेड़, 2 युवकों की मौत

मुंबई में बारिश का कहर! तेज हवाओं से गिरे 250 से ज्यादा पेड़, 2 युवकों की मौत

Mumbai News In Hindi: मुंबई में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. इस दौरान 250 से अधिक पेड़ गिरे है. कुर्ला और आरे में दो युवकों की मौत हुई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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मुंबई में मानसून की पहली तेज बारिश ने शहर को झकझोर दिया है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर में औसतन 22.79 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 38.69 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 36.99 मिमी बारिश दर्ज की गई.

इस दौरान तेज हवाओं ने शहर में खूब तबाही मचाई. सी और डी वार्ड में 72.4 किमी/घंटा, घाटकोपर में 75 किमी/घंटा और बांद्रा पश्चिम में 77 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं. इन हवाओं के कारण 250 से अधिक पेड़ और उनकी शाखाएं गिर गईं.

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आफत की बारिश से दो युवकों की मौत

बारिश और तेज हवाओं में दो युवकों की मौत हो गई. कुर्ला (कमानी) स्थित गोम्स टाउन बिल्डिंग के पास एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय यूनुस कुंडावाला की मौत हो गई. वहीं आरे कॉलोनी में यूनिट नंबर 13 रोड पर पेड़ की टहनी टूटकर 18 वर्षीय कुमार हसन रजा जहांगीर आलम सैयद के सिर पर गिर गई. दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

भूस्खलन और इमारत ढहने की घटनाएं

अन्टॉप हिल के गांधी नगर स्थित क्राइम ब्रांच यूनिट-4 के सामने पेड़ गिरने से पहाड़ी की मिट्टी खिसक गई. वरली डेयरी के पास खान अब्दुल गफ्फार खान रोड पर एक खाली इमारत ढह गई. दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई.

15 शॉर्ट सर्किट की घटनाएं

बारिश के दौरान शहर में 15 शॉर्ट सर्किट की घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें शहर में 4, पूर्वी उपनगरों में 3 और पश्चिमी उपनगरों में 8 घटनाएं शामिल हैं. राहत की बात यह रही कि सुबह से शहर और उपनगरों में कहीं भी जलभराव की शिकायत दर्ज नहीं हुई. लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं. हालांकि 12 स्थानों पर पेड़ गिरने के कारण BEST बसों के मार्गों में अस्थायी बदलाव किया गया है.

प्रशासन की तैयारियां

बीएमसी और आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर नजर रखी हुई है. मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें सक्रिय हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है. 

बारिश और तेज हवाओं के कारण मुंबईकरों में चिंता बढ़ गई है. कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा. लोगों ने प्रशासन से पेड़ों की नियमित छंटाई और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की मांग की है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Jul 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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