एक्सप्लोरर
Thursday Fasting: 16 गुरुवार व्रत से दूर होता है संकट, जानें पूजा विधि और महत्व
Thursday Fasting: गुरुवार व्रत से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. बृहस्पति देव की पूजा, पीले वस्त्र, चना दाल, गुड़ अर्पण से संकट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य बढ़ता है.
गुरुवार व्रत से दूर हों जीवन संकट
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Oct 2025 07:30 AM (IST)
धर्म
5 Photos
Chhath Puja 2025: छठ महापर्व पर किस दिन कौन से पकवान से होती है छठी मैया की पूजा? देखें फोटो
धर्म
5 Photos
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन शिव जी को अर्पित करें ये चीजें, घर में होगी धन-धान्य की वृद्धि!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने भारत से अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी, 'गलती सुधारें, वरना...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
बॉलीवुड
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion