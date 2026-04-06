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How To Deal With Negative People: शिकायत करने वालों ने कर रखा है परेशान? इन आसान तरीकों से हैंडल करें नेगेटिव लोगों का ड्रामा
Emotional Intelligence Tips: निगेटिव लोगों से एक वक्त बाद आप परेशान रहने लगते हैं. ये लोग आपको मेंटली परेशान कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं.
निगेटिव लोगों से घिरना किसी के लिए भी थकाने वाला अनुभव हो सकता है. ऐसे लोग हर बातचीत को शिकायत और तनाव में बदल देते हैं, जिससे धीरे-धीरे आपका मूड और एनर्जी दोनों प्रभावित होते हैं. लेकिन साइकोलॉजी के कुछ आसान तरीके अपनाकर इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है.
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Published at : 06 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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