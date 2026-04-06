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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपHow To Deal With Negative People: शिकायत करने वालों ने कर रखा है परेशान? इन आसान तरीकों से हैंडल करें नेगेटिव लोगों का ड्रामा

How To Deal With Negative People: शिकायत करने वालों ने कर रखा है परेशान? इन आसान तरीकों से हैंडल करें नेगेटिव लोगों का ड्रामा

Emotional Intelligence Tips: निगेटिव लोगों से एक वक्त बाद आप परेशान रहने लगते हैं. ये लोग आपको मेंटली परेशान कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Emotional Intelligence Tips: निगेटिव लोगों से एक वक्त बाद आप परेशान रहने लगते हैं. ये लोग आपको मेंटली परेशान कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं.

निगेटिव लोगों से घिरना किसी के लिए भी थकाने वाला अनुभव हो सकता है. ऐसे लोग हर बातचीत को शिकायत और तनाव में बदल देते हैं, जिससे धीरे-धीरे आपका मूड और एनर्जी दोनों प्रभावित होते हैं. लेकिन साइकोलॉजी के कुछ आसान तरीके अपनाकर इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है.

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सबसे पहला कदम है अपनी सीमाएं तय करना. यह किसी को दूर धकेलना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप किस तरह की बातों को अपने दिमाग में जगह देना चाहते हैं. अगर बातचीत बहुत नेगेटिव हो जाए, तो बिना अपराधबोध के अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता कहना बिल्कुल ठीक है.
सबसे पहला कदम है अपनी सीमाएं तय करना. यह किसी को दूर धकेलना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप किस तरह की बातों को अपने दिमाग में जगह देना चाहते हैं. अगर बातचीत बहुत नेगेटिव हो जाए, तो बिना अपराधबोध के अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता कहना बिल्कुल ठीक है.
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दूसरा तरीका है ग्रे रॉक तकनीक अपनाना. इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को साधारण और बिना भावनाओं के रखें. निगेटिव लोग अक्सर ड्रामा चाहते हैं और जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उनकी एनर्जी खुद ही कम हो जाती है.
दूसरा तरीका है ग्रे रॉक तकनीक अपनाना. इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को साधारण और बिना भावनाओं के रखें. निगेटिव लोग अक्सर ड्रामा चाहते हैं और जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उनकी एनर्जी खुद ही कम हो जाती है.
Published at : 06 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Negative People Handling Negative People Tips Dealing With Negative Energy

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