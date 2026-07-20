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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWomens Health: महिलाओं को रोजाना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए नाश्ता? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े नुकसान 

Womens Health: महिलाओं को रोजाना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए नाश्ता? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े नुकसान 

एक्सपर्ट्स के अनुसार महिलाओं के लिए सुबह का खाना ब्लड शुगर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर का स्तर अस्थिर हो जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Jul 2026 12:36 AM (IST)
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Womens Health: सुबह का नाश्ता दिन की शुरुआत का सबसे अहम भोजन माना जाता है, लेकिन आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में कई महिलाएं रोजाना नाश्ता छोड़ देती है. कभी समय की कमी तो कभी वजन कम करने की कोशिश में यह आदत आम हो जाती है. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना एक लंबे समय तक नियमित रूप से नाश्ता नहीं किया जाए और शरीर को जरूरी पोषण न मिले तो इसका असर केवल ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म हार्मोनल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पर भी पढ़ सकता है. 

ब्लड शुगर में हो सकता है उतार-चढ़ाव 

एक्सपर्ट्स के अनुसार महिलाओं के लिए सुबह का खाना ब्लड शुगर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर का स्तर अस्थिर हो जाता है. इसका असर यह होता है कि दिन में मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ सकती है. लगातार ऐसे होने पर वजन बढ़ने के साथ-साथ भविष्य में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है. 

हार्मोन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है 

डॉक्टर का मानना है कि जिन महिलाओं को पहले से पीसीओएस, थायराइड या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हैं. उनके लिए नियमित समय पर भोजन करना और भी जरूरी हो जाता है. बार-बार नाश्ता छोड़ने से शरीर पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है. जिससे हार्मोनल असंतुलन बढ़ने और पहले से मौजूद समस्याओं के गंभीर होने की आशंका रहती है. 

जरूरी पोषक तत्वों की हो सकती है कमी 

नाश्ता केवल पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि दिनभर के जरूरी पोषक तत्वों की शुरुआत भी होता है. सुबह के भोजन में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और कई जरूरी विटामिन शामिल किए जाते जा सकते हैं. अगर कोई महिला नियमित रूप से नाश्ता छोड़ती है और बाकी समय भी संतुलित भोजन नहीं करती तो शरीर में पोषण की कमी हो सकती है. 

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भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी होते हैं प्रभावित 

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह का भोजन छोड़ने से शरीर के वे हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं, जो भूख को कंट्रोल करते हैं. इसका परिणाम यह हो सकता है कि दिन के बाद के समय में ज्यादा भूख लगे और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोजन कर लें. इससे वजन नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है.

हर किसी के लिए एक जैसा नियम नहीं 

डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हर व्यक्ति की फिजिकल जरूरत अलग-अलग होती है. कुछ महिलाएं इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे तरीके का पालन करती है और फिर भी पूरे दिन में आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर लेती है. इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Jul 2026 12:36 AM (IST)
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