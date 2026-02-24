हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid 2026 Date in India: भारत में 20 मार्च को नहीं ईद-उल-फितर! ईद की तारीख पर मौलाना का दावा

Eid 2026 Date in India: भारत में 20 मार्च को नहीं ईद-उल-फितर! ईद की तारीख पर मौलाना का दावा

Eid al Fitr Date in India: रमजान के बाद मुसलमान यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि, शव्वाल का नया चांद कब नजर आएगा और भारत में ईद कब होगी. ईद की तारीख पर मौलाना समीरुद्दीन कासमी ने एक वीडियो शेयर किया है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

Eid al Fitr Date in India: इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र नौवां महीना रमजान की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो चुकी है और रोजेदार रोजा रखकर अल्लाह की रजा में अपना हर दिन गुजार रहे हैं. बता दें कि, रमजान में 29-30 दिनों का रोजा पूरा कर ईद मनाई जाती है. इसे ईद-अल-फितर, ईद-उल-फितर या मीठी ईद भी कहते हैं.

आमतौर पर रमजान के 29 या 30 दिनों का रोजा पूरा होने के बाद शव्वाल की पहली तारीख पर ईद मनाई जाती है. लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े अन्य त्योहारों की तरह ईद की तारीख भी नया चांद नजर आने पर तय होती है. इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल (Shawwal) का नया चांद (हिलाल) देखने के बाद ही ईद की तारीख पर आधिकारिक पुष्टि की जाती है. शव्वाल का नया चांद समजान की समाप्ति, ईद और खुशी का प्रतीक होता है.

ईद मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में है, जिससे आस्था और परंपरा जुड़ी है. दुनियाभर के मुसलमान इस त्योहार को मनाते हैं. साल 2026 में ईद कब मनाई जाएगी, इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और लोगों में तारीख को लेकर उत्सुकता बनी है. मौलाना समीरुद्दीन कासमी ने भी एक भारतीय मुसलमान ने ईद की तारीख पर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है.

भारत में 20 मार्च को नहीं होगी ईद-अल-फितर: समीरुद्दीन कासमी

बता दें कि, समीरुद्दीन कासमी ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय इस्लामी विद्वान हैं. ये जो इस्लामी खगोल विज्ञान, हदीस, हनफी न्यायशास्त्र और इस्लामी धर्म-नीतियों में विशेषज्ञता रखते हैं. भारत में ईद-अल-फितर की तारीख को लेकर समीरुद्दीन कासमी कहते हैं –

19 मार्च जुमेरात (गुरुवार) को भारत में चांद की ऊंचाई 5 डिग्री और उमर हो चुकी है 11 घंटे 56 मिनट. बर्मा में 4 डिग्री,  बांग्लादेश में 4 डिग्री, नेपाल में 4 डिग्री, कराची में 5 डिग्री, पेशावर में 5 डिग्री, ईरान में 5 डिग्री और अफगानिस्तान में 5 डिग्री है. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 4 या 5 डिग्री है, इसलिए 19 मार्च को गुरुवार चांद नजर नहीं आएगा.

20 मार्च 2026 को नजर आ सकता है चांद

मौलाना कहते हैं कि, 20 मार्च 2026 शुक्रवार को इंडिया में चांद की ऊंचाई है 18 डिग्री है और उमर हो चुकी है 35 घंटे 57 मिनट. बर्मा में 17 डिग्री,  बांग्लादेश में 17 डिग्री, नेपाल में 18 डिग्री, कराची में 18 डिग्री, पेशावर में 19 डिग्री, ईरान में 19 डिग्री और अफगानिस्तान में 18 डिग्री है. यहां चांद 10 डिग्री से काफी ज्यादा है. इसलिए 20 मार्च को चांद नजर आएगा और काफी देर तक रहेगा और 21 मार्च को इंशाअल्लाह इन सारे देशों में ईद-उल-फितर होगी.

सऊदी में 20 मार्च 2026 को ईद

मौलाना कहते हैं कि, बात करें सऊदी अरब की तो उसमें शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर लिखी हुई है. 19 मार्च को यहां चांद की उम्र है 14 घंटे 8 मिनट और 6 डिग्री ऊंचा है. 6 डिग्री में चांद नजर नहीं आता है. लेकिन 30 साल से उनका यह सिस्टम है कि 1 मिनट भी मक्के मुकर्मा के मतले पर चांद मौजूद हो तो वो मगरिब से पहले गवाही लाते हैं और ऐलान कर देते हैं. यहां 6 डिग्री चांद है और 30 मिनट है, महीना का 30 दिन भी पूरा हो रहा है तो सऊदी में 20 मार्च को ईद हो सकती है. बाकी देखिए आगे क्या होता है?

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026:भारत में दिखा चांद, कल से रमजान शुरू, एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Video Maulana Eid Al Fitr Eid 2026 Eid 2026 Date In India Eid Al Fitr Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Eid 2026 Date in India: भारत में 20 मार्च को नहीं ईद-उल-फितर! ईद की तारीख पर मौलाना का दावा
Eid 2026 Date in India: भारत में 20 मार्च को नहीं ईद-उल-फितर! ईद की तारीख पर मौलाना का दावा
धर्म
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु हो जाए तो क्या अंतिम संस्कार कर सकते हैं ? गुरुड़ पुराण में है ये नियम
चंद्र ग्रहण में मृत्यु हो जाए तो क्या अंतिम संस्कार कर सकते हैं ? गुरुड़ पुराण में है ये नियम
धर्म
Ramadan 2026: अल्लाह की रजा में गुजर रहा रमजान, एक क्लिक में देखें पूरे महीने के सहरी-इफ्तार का समय
अल्लाह की रजा में गुजर रहा रमजान, एक क्लिक में जानें पूरे महीने के सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Panchang 24 February 2026: आज फाल्गुन का आखिरी मंगलवार, बजरंगबली की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, पूरा पंचांग देखें
आज फाल्गुन का आखिरी मंगलवार, बजरंगबली की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, पूरा पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget