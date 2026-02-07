हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपRose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां

Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां

फरवरी में कई लोग अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन प्यार का इजहार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी होता है. वहीं इस समय एक छोटी सी गलती भी आपका खास पल खराब कर सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Feb 2026 08:20 AM (IST)
फरवरी में कई लोग अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन प्यार का इजहार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी होता है. वहीं इस समय एक छोटी सी गलती भी आपका खास पल खराब कर सकती है.

वेलेंटाइन वीक की शुरुआत के साथ ही रोज डे और प्रपोज डे युवाओं के लिए बहुत खास हो जाते हैं. फरवरी के इस मौसम में कई लोग अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन प्यार का इजहार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी होता है. वहीं इस समय एक छोटी सी गलती भी आपका खास पल खराब कर सकती है. ऐसे में जरूरी है कि प्रपोज करते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए. चलिए अब आपको बताते हैं कि रोज डे पर गर्लफ्रेंड को पहली बार प्रपोज कर रहे हैं तो कौन सी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

1/7
रोज डे पर प्रपोज करने से पहले सामने वाले की फीलिंग्स समझना बहुत जरूरी है. बिना किसी संकेत के अचानक प्रपोज करना सामने वाले को असहज कर सकता है. जल्दबाजी रिश्ते की शुरुआत से पहले ही मुश्किल खड़ी कर सकती है.
रोज डे पर प्रपोज करने से पहले सामने वाले की फीलिंग्स समझना बहुत जरूरी है. बिना किसी संकेत के अचानक प्रपोज करना सामने वाले को असहज कर सकता है. जल्दबाजी रिश्ते की शुरुआत से पहले ही मुश्किल खड़ी कर सकती है.
2/7
इसके अलावा हर किसी को भीड़ के सामने प्रपोज किया जाना पसंद नहीं होता है. ऐसे में अगर आपका पार्टनर शर्मीला है, तो पब्लिक प्रपोजल उन्हें शर्मिंदा कर सकता है. ऐसे में बेहतर है कि जगह का चुनाव उनकी पसंद को ध्यान में रखकर करें.
इसके अलावा हर किसी को भीड़ के सामने प्रपोज किया जाना पसंद नहीं होता है. ऐसे में अगर आपका पार्टनर शर्मीला है, तो पब्लिक प्रपोजल उन्हें शर्मिंदा कर सकता है. ऐसे में बेहतर है कि जगह का चुनाव उनकी पसंद को ध्यान में रखकर करें.
Published at : 07 Feb 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Rose Day Proposal Tips First Time Proposal Mistakes How To Propose Girlfriend

रिलेशनशिप फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की | Donlad Trump | PM Modi
Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
Wine Benefits: क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
नौकरी
BOB IT Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget