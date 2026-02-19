कम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग

थके होने पर भी हां कहना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए. यह दिखाता है कि आप अपनी जरूरतों को पीछे रख रहे हैं. इसलिए ना कहना सीखें,आप कह सकते हैं, मुझे अपना शेड्यूल देखना होगा. आपकी सीमाएं होना जरूरी है.