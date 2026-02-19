हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिलेशनशिपकम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग

कम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग

जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं समझता, तो उसका असर उसके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर साफ दिखने लगता है. कई बार ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं.

19 Feb 2026 09:06 AM (IST)
जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं समझता, तो उसका असर उसके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर साफ दिखने लगता है. कई बार ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं.

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार-बार खुद पर शक क्यों करते हैं, क्यों उन्हें अपनी हर बात पर दूसरों की मंजूरी चाहिए होती है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण कम सेल्फ-एस्टीम होता है. जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं समझता, तो उसका असर उसके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर साफ दिखने लगता है. कई बार ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते, लेकिन धीरे-धीरे यही आदतें तनाव, चिंता और असंतोष का कारण बन जाती हैं. ऐसे में आइए आज कम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत और उन्हें सुधारने के तरीके जानते हैं.

1/10
अगर आप बिना गलती के भी बार-बार सॉरी बोलते हैं, तो यह कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है. माफी मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या सच में मेरी गलती है. अगर नहीं, तो कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखें.
अगर आप बिना गलती के भी बार-बार सॉरी बोलते हैं, तो यह कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है. माफी मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या सच में मेरी गलती है. अगर नहीं, तो कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखें.
2/10
थके होने पर भी हां कहना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए. यह दिखाता है कि आप अपनी जरूरतों को पीछे रख रहे हैं. इसलिए ना कहना सीखें,आप कह सकते हैं, मुझे अपना शेड्यूल देखना होगा. आपकी सीमाएं होना जरूरी है.
थके होने पर भी हां कहना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए. यह दिखाता है कि आप अपनी जरूरतों को पीछे रख रहे हैं. इसलिए ना कहना सीखें,आप कह सकते हैं, मुझे अपना शेड्यूल देखना होगा. आपकी सीमाएं होना जरूरी है.
19 Feb 2026 09:06 AM (IST)
Personality Development Low Self-esteem Lack Of Confidence Low Self-esteem Signs

रिलेशनशिप फोटो गैलरी

Embed widget