एक्सप्लोरर
कम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं लोग
जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं समझता, तो उसका असर उसके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर साफ दिखने लगता है. कई बार ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं.
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार-बार खुद पर शक क्यों करते हैं, क्यों उन्हें अपनी हर बात पर दूसरों की मंजूरी चाहिए होती है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण कम सेल्फ-एस्टीम होता है. जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं समझता, तो उसका असर उसके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर साफ दिखने लगता है. कई बार ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते, लेकिन धीरे-धीरे यही आदतें तनाव, चिंता और असंतोष का कारण बन जाती हैं. ऐसे में आइए आज कम सेल्फ-एस्टीम के 10 छुपे संकेत और उन्हें सुधारने के तरीके जानते हैं.
1/10
2/10
Published at : 19 Feb 2026 09:06 AM (IST)
रिलेशनशिप
14 Photos
13 फरवरी पर अपने पार्टनर को भेजें प्यार भरे मैसेज, कोट्स और फेसबुक-व्हाट्सएप स्टेटस
रिलेशनशिप
6 Photos
प्यार जताने के लिए जेब ढीली करना जरूरी नहीं, ये आसान आइडिया खास बना देंगे Valentine Day
रिलेशनशिप
6 Photos
एनिवर्सरी पर कपल्स के लिए ये ट्रेंडिंग और परफेक्ट गिफ्ट्स, बनाएं दिन खास और यादगार
रिलेशनशिप
7 Photos
धोखा देने से पहले लड़कियां करती हैं ये 4 चीजें, इग्नोर करने वालों का बुरी तरह टूटता है दिल
रिलेशनशिप
6 Photos
काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026 Live: भारत में चांद दिखा, आज पहला रोजा, जानें सेहरी और इफ्तार का समय
लाइफस्टाइल
आज प्रेम और वैवाहिक खुशियों का पर्व फुलेरा दूज, 19 फरवरी को होंगी रिकॉर्ड तोड़ शादियां
लाइफस्टाइल
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
लाइफस्टाइल
चांद का हुआ दीदार, गुरुवार को पहला रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion