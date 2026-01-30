बाल झड़ने से लेकर हनीमून पर सास तक, जानिए दुनिया में तलाक के 5 सबसे अजीब कारण

चीन के हेनान प्रांत से सांग क्यू शहर की रहने वाली ली नाम की महिला ने बताया था कि 16 साल की शादी के बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था. वहीं तलाक की वजह बीमारी के कारण बाल झड़ना थी. महिला विटिलिगो नाम की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके चलते उनके बाल तेजी से झड़ने लगे और सफेद पैच दिखने लगे. समय के साथ उनका लुक बहुत बदल गया. रिपोर्ट के अनुसार उनके पति ने इलाज के दौरान उनका साथ देना बंद कर दिया. जिसके बाद पति ने महिला को तलाक दे दिया.