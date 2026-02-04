शादी की सालगिरह पर कपल को मैचिंग कलर के कपड़े देना बहुत अच्छा आइडिया है. यह दिखाता है कि आप उनके लिए सोच-समझकर गिफ्ट ले रहे हैं. ट्रेडिशनल लुक के लिए सिल्क का कुर्ता-पायजामा और साड़ी, मॉडर्न/ट्रेंडी लुक के लिए पेस्टल शेड्स में शर्ट और ड्रेस या टी-शर्ट और स्कर्ट या मैचिंग कपड़े पहनकर कपल एनिवर्सरी पर और भी खास दिखता है.