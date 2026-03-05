हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बीजेपी ने इतनी जल्दी बर्बाद कर दिया...', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर RJD की पहली प्रतिक्रिया

'बीजेपी ने इतनी जल्दी बर्बाद कर दिया...', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर RJD की पहली प्रतिक्रिया

Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination: आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जदयू के बहुत सारे लोग बीजेपी से मिले हैं. इतिहास में बिहार में राजनीतिक अपहरण हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Mar 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं. नतीजों के बाद वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. वहीं उनके इस फैसले पर अब विपक्ष दल आरजेडी ने निशाना साधा है. राजद नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इतना जल्दी बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू को बर्बाद कर दिया है.

बिहार में राजनीतिक अपहरण हुआ- मृत्युंजय तिवारी 

उन्होंने कहा, "जदयू के बहुत सारे लोग बीजेपी से मिले हैं. इतिहास में बिहार में राजनीतिक अपहरण हुआ है. सहयोगी दल के साथ बीजेपी का रवैया दिख रहा है. बिहार में कुछ भी हो सकता है. राजनीतिक संभावना कुछ भी है. जदयू के नेता और कार्यकर्ता रो रहे हैं. जबरन नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर किनारे लगाया गया है."

नीतीश ने संसदीय जीवन की बताई इच्छा 

बता दें राज्यसभा जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक से अधिक समय से बिहार की जनता ने उन पर भरोसा बनाए रखा है और उसी भरोसे के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की है. 

उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन की वजह से बिहार विकास और सम्मान के नए आयाम हासिल कर पाया है. इसके लिए उन्होंने जनता का आभार भी जताया.

नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा थी कि वह बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बनें. इसी क्रम में वह इस बार राज्यसभा चुनाव में सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं.

बता दें भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं. विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'बीजेपी ने इतनी जल्दी बर्बाद कर दिया...', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर RJD की पहली प्रतिक्रिया
'बीजेपी ने इतनी जल्दी बर्बाद कर दिया...', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर RJD की पहली प्रतिक्रिया
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
बिहार
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
बिहार
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
क्रिकेट
IND VS ENG Semifinal: टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
यूटिलिटी
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
लाइफस्टाइल
How Sperm Is Produced: पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget