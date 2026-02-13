हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
13 फरवरी पर अपने पार्टनर को भेजें प्यार भरे मैसेज, कोट्स और फेसबुक-व्हाट्सएप स्टेटस

रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और हग डे के बाद किस डे आता है. किस डे को प्यार का सबसे पर्सनल तरीका माना जाता है. कल यानी 13 फरवरी को भी कपल्स इस दिन को रोमांटिक अंदाज में मनाएंगे.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ इसका समापन होता है. इस पूरे हफ्ते में हर दिन प्यार के अलग-अलग अंदाज को सेलिब्रेट किया जाता है. रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और हग डे के बाद किस डे आता है. किस डे को प्यार के इजहार का सबसे पर्सनल और खास तरीका माना जाता है. वहीं कल यानी 13 फरवरी को भी कपल्स इस दिन को रोमांटिक अंदाज में मनाएंगे. इस मौके पर आप अपने पार्टनर को कई खास मैसेज भेज सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 13 फरवरी को आप अपने पार्टनर को किस डे पर कौन से मैसेज भेज सकते हैं.

किस डे विशेज- तुम्हारी अदा का कोई जवाब नहीं खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं तुमसे प्यारा कोई ख्वाब नहीं तुम्हें किस किए बिना ये दिन खास नहीं
आपके होंठों का स्पर्श मेरे दिल को धड़काता है दूर रहकर आपकी याद दिलाता है प्यार है इतना की दिल आपसे दूर नहीं रह पाता है
Published at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Happy Kiss Day 2026 13 February Kiss Day Kiss Day Wishes

