एक्सप्लोरर
13 फरवरी पर अपने पार्टनर को भेजें प्यार भरे मैसेज, कोट्स और फेसबुक-व्हाट्सएप स्टेटस
रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और हग डे के बाद किस डे आता है. किस डे को प्यार का सबसे पर्सनल तरीका माना जाता है. कल यानी 13 फरवरी को भी कपल्स इस दिन को रोमांटिक अंदाज में मनाएंगे.
वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ इसका समापन होता है. इस पूरे हफ्ते में हर दिन प्यार के अलग-अलग अंदाज को सेलिब्रेट किया जाता है. रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और हग डे के बाद किस डे आता है. किस डे को प्यार के इजहार का सबसे पर्सनल और खास तरीका माना जाता है. वहीं कल यानी 13 फरवरी को भी कपल्स इस दिन को रोमांटिक अंदाज में मनाएंगे. इस मौके पर आप अपने पार्टनर को कई खास मैसेज भेज सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 13 फरवरी को आप अपने पार्टनर को किस डे पर कौन से मैसेज भेज सकते हैं.
1/14
2/14
Published at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
रिलेशनशिप
14 Photos
13 फरवरी पर अपने पार्टनर को भेजें प्यार भरे मैसेज, कोट्स और फेसबुक-व्हाट्सएप स्टेटस
रिलेशनशिप
6 Photos
प्यार जताने के लिए जेब ढीली करना जरूरी नहीं, ये आसान आइडिया खास बना देंगे Valentine Day
रिलेशनशिप
6 Photos
एनिवर्सरी पर कपल्स के लिए ये ट्रेंडिंग और परफेक्ट गिफ्ट्स, बनाएं दिन खास और यादगार
रिलेशनशिप
7 Photos
धोखा देने से पहले लड़कियां करती हैं ये 4 चीजें, इग्नोर करने वालों का बुरी तरह टूटता है दिल
रिलेशनशिप
6 Photos
काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
'अडल्ट डायपर से GST हटे, 6 महीने में करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
Advertisement
रिलेशनशिप
14 Photos
13 फरवरी पर अपने पार्टनर को भेजें प्यार भरे मैसेज, कोट्स और फेसबुक-व्हाट्सएप स्टेटस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion