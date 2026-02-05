प्यार जताने के लिए जेब ढीली करना जरूरी नहीं, ये आसान आइडिया खास बना देंगे Valentine Day

आज के डिजिटल जमाने में हाथ से लिखा खत बहुत खास माना जाता है. जब आप अपने दिल की बातें कागज पर लिखते हैं, तो उसका असर सीधा दिल तक पहुंचता है. आप अपने पार्टनर के लिए यह लिख सकते हैं कि आप उनसे क्यों प्यार करते हैं, आपकी पहली मुलाकात कैसी थी या उनके साथ बिताए गए सबसे प्यारे पल कौन से हैं. चाहें तो छोटी सी कविता या शायरी भी जोड़ सकते हैं.