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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइल'धुरंधर' ने सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ाया था 10 किलो वजन, जानें कैसे कर सकते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन?

'धुरंधर' ने सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ाया था 10 किलो वजन, जानें कैसे कर सकते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन?

रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए बहुत कम समय में खुद को बदला था. दरअसल फिल्म में अपने किरदार को दमदार और खतरनाक दिखाने के लिए रणवीर ने सिर्फ 6 हफ्तों में ही करीब 10 किलो वजन बढ़ाया.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Mar 2026 10:17 AM (IST)
रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए बहुत कम समय में खुद को बदला था. दरअसल फिल्म में अपने किरदार को दमदार और खतरनाक दिखाने के लिए रणवीर ने सिर्फ 6 हफ्तों में ही करीब 10 किलो वजन बढ़ाया.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फिलहाल अपनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के साथ ही रणवीर सिंह एक बार फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी चर्चा में है. रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए बहुत कम समय में खुद को पूरी तरह बदल लिया था. दरअसल फिल्म में अपने किरदार को दमदार और खतरनाक दिखाने के लिए रणवीर ने सिर्फ 6 हफ्तों में ही करीब 10 किलो वजन बढ़ाया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया.

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फिल्म में रिजवान शाह का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुलासा किया है. उनके अनुसार शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर का वजन करीब 76 से 77 किलो था, जिसे बढ़ा कर उन्होंने 87 से 88 किलो तक पहुंचा दिया था. वहीं रणवीर सिंह ने यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन महज 6 हफ्तों में किया था.
फिल्म में रिजवान शाह का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुलासा किया है. उनके अनुसार शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर का वजन करीब 76 से 77 किलो था, जिसे बढ़ा कर उन्होंने 87 से 88 किलो तक पहुंचा दिया था. वहीं रणवीर सिंह ने यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन महज 6 हफ्तों में किया था.
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इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर सिंह ने काफी ज्यादा कैलोरीज लेना शुरू किया था. बताया गया है कि वह रोजाना 3600 से 4000 कैलोरी तक डाइट ले रहे थे. इसमें 600 से 700 कैलोरीज सिर्फ प्रोटीन शेक से मिलती थी और दिन में वह दो प्रोटीन शेक लेते थे.
इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर सिंह ने काफी ज्यादा कैलोरीज लेना शुरू किया था. बताया गया है कि वह रोजाना 3600 से 4000 कैलोरी तक डाइट ले रहे थे. इसमें 600 से 700 कैलोरीज सिर्फ प्रोटीन शेक से मिलती थी और दिन में वह दो प्रोटीन शेक लेते थे.
Published at : 25 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Dhurandhar Movie Ranveer Singh Transformation Ranveer Singh Fitness Routine High Calorie Diet Plan

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