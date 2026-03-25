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'धुरंधर' ने सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ाया था 10 किलो वजन, जानें कैसे कर सकते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन?
रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए बहुत कम समय में खुद को बदला था. दरअसल फिल्म में अपने किरदार को दमदार और खतरनाक दिखाने के लिए रणवीर ने सिर्फ 6 हफ्तों में ही करीब 10 किलो वजन बढ़ाया.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फिलहाल अपनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के साथ ही रणवीर सिंह एक बार फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी चर्चा में है. रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए बहुत कम समय में खुद को पूरी तरह बदल लिया था. दरअसल फिल्म में अपने किरदार को दमदार और खतरनाक दिखाने के लिए रणवीर ने सिर्फ 6 हफ्तों में ही करीब 10 किलो वजन बढ़ाया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया.
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Published at : 25 Mar 2026 10:17 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion