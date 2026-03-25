'धुरंधर' ने सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ाया था 10 किलो वजन, जानें कैसे कर सकते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन?

फिल्म में रिजवान शाह का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुलासा किया है. उनके अनुसार शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर का वजन करीब 76 से 77 किलो था, जिसे बढ़ा कर उन्होंने 87 से 88 किलो तक पहुंचा दिया था. वहीं रणवीर सिंह ने यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन महज 6 हफ्तों में किया था.