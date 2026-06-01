कुछ लोग अपनी क्षमता पर सवाल उठाए जाने पर और ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं. अगर किसी से कहा जाए कि यह काम शायद उसके बस का नहीं है, तो वह खुद को साबित करने की कोशिश में और मेहनत कर सकता है. हालांकि यह तरीका तभी काम करता है जब बात सम्मानजनक ढंग से कही जाए.