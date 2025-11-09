हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Honeymoon destinations in India: हनीमून मनाना है तो देश के ये डेस्टिनेशन रहेंगे बेस्ट, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

Honeymoon destinations in India: हनीमून मनाना है तो देश के ये डेस्टिनेशन रहेंगे बेस्ट, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

best honeymoon destinations: भारत में कई ऐसे जगहें हैं, जो कपल्स के लिए दुनिया के तमाम जगहों से काफी अच्छा है. चलिए आपको इनके बाारे में कि ये खूबसूरत जगहें कहां-कहां पर है.

By : सोनम  | Updated at : 09 Nov 2025 08:17 AM (IST)
best honeymoon destinations: भारत में कई ऐसे जगहें हैं, जो कपल्स के लिए दुनिया के तमाम जगहों से काफी अच्छा है. चलिए आपको इनके बाारे में कि ये खूबसूरत जगहें कहां-कहां पर है.

शादी के बाद हर कपल चाहता है कि वो ऐसी जगह जाए जहां सुकून, खूबसूरती और रोमांस तीनों मिले. अगर आप भी अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं, तो विदेश जाने की जरूरत नहीं है. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जो कपल्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

1/9
कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही है. यहां की बर्फीली वादियां, डल झील में शिकारा की सैर और गुलमर्ग की बर्फीली हवाएं हर कपल को एक सपनों सी फीलिंग देती हैं. सर्दियों में यहां की बर्फ और गर्मियों में फूलों से सजे गार्डन इसे सालभर रोमांटिक बनाए रखते हैं.
कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही है. यहां की बर्फीली वादियां, डल झील में शिकारा की सैर और गुलमर्ग की बर्फीली हवाएं हर कपल को एक सपनों सी फीलिंग देती हैं. सर्दियों में यहां की बर्फ और गर्मियों में फूलों से सजे गार्डन इसे सालभर रोमांटिक बनाए रखते हैं.
2/9
केरल हनीमून के लिए एक परफेक्ट चॉइस है. यहां की बैकवॉटर, हाउसबोट्स और हरियाली से भरे चाय बागान कपल्स को एक सुकूनभरा अनुभव देते हैं. अलप्पुझा की नहरों में नाव पर डिनर या मुन्‍नार की पहाड़ियों पर सुबह की कॉफी हर पल खास बन जाता है.
केरल हनीमून के लिए एक परफेक्ट चॉइस है. यहां की बैकवॉटर, हाउसबोट्स और हरियाली से भरे चाय बागान कपल्स को एक सुकूनभरा अनुभव देते हैं. अलप्पुझा की नहरों में नाव पर डिनर या मुन्‍नार की पहाड़ियों पर सुबह की कॉफी हर पल खास बन जाता है.
3/9
राजस्थान रॉयल्टी और रोमांस का बेमिसाल मेल है. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों के महल और हवेलियां आपको राजा-महाराजाओं वाली फीलिंग देते हैं. यहां के हेरिटेज होटल में बिताई एक शाम या झील किनारे कैंडललाइट डिनर हमेशा याद रहता है.
राजस्थान रॉयल्टी और रोमांस का बेमिसाल मेल है. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों के महल और हवेलियां आपको राजा-महाराजाओं वाली फीलिंग देते हैं. यहां के हेरिटेज होटल में बिताई एक शाम या झील किनारे कैंडललाइट डिनर हमेशा याद रहता है.
4/9
आगरा की पहचान ताजमहल से है और ताजमहल खुद मोहब्बत की मिसाल है. अपने पार्टनर के साथ ताज के सामने वक्त बिताना और उस खूबसूरती को करीब से महसूस करना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता. प्यार के प्रतीक इस शहर में हर कोना रोमांस से भरा है.
आगरा की पहचान ताजमहल से है और ताजमहल खुद मोहब्बत की मिसाल है. अपने पार्टनर के साथ ताज के सामने वक्त बिताना और उस खूबसूरती को करीब से महसूस करना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता. प्यार के प्रतीक इस शहर में हर कोना रोमांस से भरा है.
5/9
उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और यहां का माहौल हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट है. पिचोला झील में बोट राइड करते हुए डूबते सूरज का नजारा, हवेलियों की खिड़कियों से आती ठंडी हवा और शहर का शाही अंदाज कपल्स को एक रॉयल अहसास देता है.
उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और यहां का माहौल हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट है. पिचोला झील में बोट राइड करते हुए डूबते सूरज का नजारा, हवेलियों की खिड़कियों से आती ठंडी हवा और शहर का शाही अंदाज कपल्स को एक रॉयल अहसास देता है.
6/9
ऋषिकेश उन जोड़ों के लिए है जो रोमांस के साथ थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं. यहां गंगा किनारे कैंपिंग, बंजी जंपिंग और व्हाइट वॉटर राफ्टिंग का मजा लेते हुए कपल्स अपने रिश्ते में नई एनर्जी जोड़ सकते हैं. साथ ही, यहां का शांत माहौल आत्मिक सुकून देता है.
ऋषिकेश उन जोड़ों के लिए है जो रोमांस के साथ थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं. यहां गंगा किनारे कैंपिंग, बंजी जंपिंग और व्हाइट वॉटर राफ्टिंग का मजा लेते हुए कपल्स अपने रिश्ते में नई एनर्जी जोड़ सकते हैं. साथ ही, यहां का शांत माहौल आत्मिक सुकून देता है.
7/9
मेघालय, यानी बादलों की धरती, नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं. शिलॉन्ग की हरियाली, चेरापूंजी के झरने और क्लीन विलेज मावलिनॉन्ग की खूबसूरती कपल्स को नेचर के और करीब ले जाती है. यहां का हर पल एक पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत लगता है.
मेघालय, यानी बादलों की धरती, नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं. शिलॉन्ग की हरियाली, चेरापूंजी के झरने और क्लीन विलेज मावलिनॉन्ग की खूबसूरती कपल्स को नेचर के और करीब ले जाती है. यहां का हर पल एक पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत लगता है.
8/9
अंडमान निकोबार द्वीप हनीमून मनाने वालों के लिए परफेक्ट ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है. नीले पानी, सफेद रेत और शांत बीच कपल्स को प्राइवेसी और रोमांस दोनों का एहसास कराते हैं. राधानगर बीच पर शाम बिताना या स्नॉर्कलिंग करते हुए समुद्र के नीचे की दुनिया देखना वाकई अनोखा अनुभव है.
अंडमान निकोबार द्वीप हनीमून मनाने वालों के लिए परफेक्ट ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है. नीले पानी, सफेद रेत और शांत बीच कपल्स को प्राइवेसी और रोमांस दोनों का एहसास कराते हैं. राधानगर बीच पर शाम बिताना या स्नॉर्कलिंग करते हुए समुद्र के नीचे की दुनिया देखना वाकई अनोखा अनुभव है.
9/9
गोवा हनीमून के लिए हमेशा से कपल्स की फेवरेट जगह रही है. यहां की बीच लाइफ, पार्टी कल्चर, सीफूड और कैंडललाइट डिनर रोमांस और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं. साउथ गोवा की शांति और नॉर्थ गोवा की जोशभरी रातें दोनों ही इसे कपल्स के लिए यादगार बनाती हैं.
गोवा हनीमून के लिए हमेशा से कपल्स की फेवरेट जगह रही है. यहां की बीच लाइफ, पार्टी कल्चर, सीफूड और कैंडललाइट डिनर रोमांस और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं. साउथ गोवा की शांति और नॉर्थ गोवा की जोशभरी रातें दोनों ही इसे कपल्स के लिए यादगार बनाती हैं.
Published at : 09 Nov 2025 08:17 AM (IST)
Tags :
Best Honeymoon Destinations Honeymoon Destinations Best Honeymoon Destinations In India

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
