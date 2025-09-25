एक्सप्लोरर
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में आपको मेहंदी डिजाइन्स के लिए फोन पर वीडिओ स्क्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेहंदी डिजाइन्स आपको बेहद पसंद आने वाले हैं.
करवाचौथ आने में अब कुछ दिन ही बाकी हैं. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं. साथ ही इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर पूजा भी करती हैं. महिलाओं के सोलह श्रृंगार में मेहंदी अहम है, चलिए आपको लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स के बारे में.
Published at : 25 Sep 2025 06:03 PM (IST)
