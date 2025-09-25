हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKarwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता

Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता

Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में आपको मेहंदी डिजाइन्स के लिए फोन पर वीडिओ स्क्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेहंदी डिजाइन्स आपको बेहद पसंद आने वाले हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Sep 2025 06:03 PM (IST)
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में आपको मेहंदी डिजाइन्स के लिए फोन पर वीडिओ स्क्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेहंदी डिजाइन्स आपको बेहद पसंद आने वाले हैं.

करवाचौथ आने में अब कुछ दिन ही बाकी हैं. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं. साथ ही इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर पूजा भी करती हैं. महिलाओं के सोलह श्रृंगार में मेहंदी अहम है, चलिए आपको लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स के बारे में.

1/6
ट्रेडिशनल मेहंदी डिजाइन हाथों की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं. इन डिजाइन में ज्यादातर बारीक पैट्रन बने होते हैं जो दिखने में बेहतरीन लगते हैं.
ट्रेडिशनल मेहंदी डिजाइन हाथों की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं. इन डिजाइन में ज्यादातर बारीक पैट्रन बने होते हैं जो दिखने में बेहतरीन लगते हैं.
2/6
फूल और पत्ती से बने ये लेटेस्ट डिजाइन भी आपकी मेहंदी को खूबसूरत बना देंगे और उन्हें एकदम फ्रेश लुक देने में भी मदद करेंगे.
फूल और पत्ती से बने ये लेटेस्ट डिजाइन भी आपकी मेहंदी को खूबसूरत बना देंगे और उन्हें एकदम फ्रेश लुक देने में भी मदद करेंगे.
3/6
सबसे बेहतरीन होती है सादगी. ऐसे में यह सिंपल और मिनिमल मेहंदी डिजाइन्स आपके हाथों पर ऐसे खिलेंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे.
सबसे बेहतरीन होती है सादगी. ऐसे में यह सिंपल और मिनिमल मेहंदी डिजाइन्स आपके हाथों पर ऐसे खिलेंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे.
4/6
इस करवाचौथ को और भी रोमेंटिक बनाने के लिए कपल पोर्ट्रेट मेहंदी डिजाइन से बेहतर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा. इस मेहंदी को देखने के बाद आपके पति भी आपके हाथों से नजर नहीं हटा सकेंगे.
इस करवाचौथ को और भी रोमेंटिक बनाने के लिए कपल पोर्ट्रेट मेहंदी डिजाइन से बेहतर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा. इस मेहंदी को देखने के बाद आपके पति भी आपके हाथों से नजर नहीं हटा सकेंगे.
5/6
क्या आपको भी अपनी मेहंदी में मोर पसंद है, तो हम लें आए हैं आपके लिए मोर वाली बेहद सुंदर मेहंदी. इसमें बने बेहद सुंदर मोर आपकी मेहंदी में चार चांद लगा देंगे.
क्या आपको भी अपनी मेहंदी में मोर पसंद है, तो हम लें आए हैं आपके लिए मोर वाली बेहद सुंदर मेहंदी. इसमें बने बेहद सुंदर मोर आपकी मेहंदी में चार चांद लगा देंगे.
6/6
अगर आपको भी फ्लोरल पैटर्न पसंद है तो ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा. इस मेहंदी में बने फ्लोरल डिजाइन आपको हाथों पर ऐसे छाएंगे की सब पूछेंगे कि इतनी सुंदर मेहंदी कहां से लगवाई.
अगर आपको भी फ्लोरल पैटर्न पसंद है तो ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा. इस मेहंदी में बने फ्लोरल डिजाइन आपको हाथों पर ऐसे छाएंगे की सब पूछेंगे कि इतनी सुंदर मेहंदी कहां से लगवाई.
Published at : 25 Sep 2025 06:03 PM (IST)
Embed widget