शरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी

कुछ लोगों में गेहूं या ग्लूटेन से आंत की परत में जलन हो सकती है, जिससे आंत लीक हो सकती है और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन रक्त में जा सकता है. इससे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है और सूजन पैदा होती है. जैसे सिंथेटिक स्वीटनर, संशोधित स्टार्च और तेल, ये शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं. ऐसे में नेचुरल और फ्रेश खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें.