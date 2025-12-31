हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थशरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी

शरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 08:11 AM (IST)
शरीर में सूजन अक्सर केवल दर्द या लालिमा तक सीमित समझी जाती है, लेकिन यह शरीर के लिए एक चेतावनी संकेत है. यह बताती है कि आपका शरीर किसी तरह के तनाव, संक्रमण या असंतुलन से जूझ रहा है. अगर यह अस्थायी है, तो यह शरीर की रक्षा और उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे थकान, जोड़ों में दर्द , पाचन समस्याएं और हार्ट डिजीज. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर में सूजन के कारण, इसके शुरुआती संकेत और इससे बचने के उपाय.

1/6
कुछ लोगों में गेहूं या ग्लूटेन से आंत की परत में जलन हो सकती है, जिससे आंत लीक हो सकती है और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन रक्त में जा सकता है. इससे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है और सूजन पैदा होती है. जैसे सिंथेटिक स्वीटनर, संशोधित स्टार्च और तेल, ये शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं. ऐसे में नेचुरल और फ्रेश खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें.
2/6
लगातार तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर असंतुलित हो जाता है. कोर्टिसोल सूजन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी कमी या असंतुलन से शरीर की सूजन बढ़ जाती है. लंबे समय तक कम चलना, पुराने घाव और चोटें भी सूजन बढ़ा सकती हैं. इसलिए रोज एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान और योग अपनाएं.
Published at : 31 Dec 2025 08:11 AM (IST)
Stress Inflammation Health LIfestyle

हेल्थ फोटो गैलरी

