शरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी
अगर यह अस्थायी है, तो यह शरीर की रक्षा और उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.
शरीर में सूजन अक्सर केवल दर्द या लालिमा तक सीमित समझी जाती है, लेकिन यह शरीर के लिए एक चेतावनी संकेत है. यह बताती है कि आपका शरीर किसी तरह के तनाव, संक्रमण या असंतुलन से जूझ रहा है. अगर यह अस्थायी है, तो यह शरीर की रक्षा और उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे थकान, जोड़ों में दर्द , पाचन समस्याएं और हार्ट डिजीज. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर में सूजन के कारण, इसके शुरुआती संकेत और इससे बचने के उपाय.
31 Dec 2025 08:11 AM (IST)
