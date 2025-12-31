बियर के साथ रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए या सॉल्टेड पीनट्स, जानें कौन-सा स्नैक्स ज्यादा अच्छा?

मूंगफली को बियर के साथ इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह हल्की, कुरकुरी और पेट को थोड़ा भरा हुआ महसूस कराती है. शराब जल्दी सिर न चढ़े, इसके लिए कुछ चखना जरूरी होता है. मूंगफली में मौजूद प्रोटीन और फैट शराब के असर को थोड़ा धीमा कर देते हैं, जिससे बियर पीने का अनुभव संतुलित रहता है.