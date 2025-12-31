हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके

Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके

How To Reduce Food Noise Naturally: कई लोग ऐसे होते हैं कि वे कितना भी खा लें, उनको हमेशा भूख की याद सताती रहती है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 10:59 AM (IST)
कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में खाने ने ही मुख्य भूमिका ले ली हो. आप काम कर रहे हों, मीटिंग में बैठे हों या फोन स्क्रॉल कर रहे हों, अचानक बिरयानी, बटर टोस्ट या बचा हुआ केक याद आने लगता है. पेट भरा होने के बावजूद दिमाग बार-बार खाने की तरफ खिंचता है. इसी स्थिति को आजकल फूड नॉइज कहा जा रहा है.

फूड नॉइज असल भूख से अलग होता है. इसमें खाने से जुड़ी सोच बिना बुलाए बार-बार आती है और ध्यान भटकाती है. कई बार यह हल्का-फुल्का लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह थकाने वाला हो सकता है, क्योंकि दिमाग जैसे खाने पर ही अटक जाता है और दूसरी चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है.
यह सोच अक्सर तब उभरती है जब आप बोर, तनाव में या थके हुए होते हैं. दिमाग बैकग्राउंड में खाने की प्लानिंग करता रहता है और जैसे ही खाली पल मिलता है, वही विचार सामने आ जाते हैं. ऐसा महसूस होता है मानो दिमाग में खाने का एक टैब कभी बंद ही नहीं होता.
Published at : 31 Dec 2025 10:59 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

