फूड नॉइज असल भूख से अलग होता है. इसमें खाने से जुड़ी सोच बिना बुलाए बार-बार आती है और ध्यान भटकाती है. कई बार यह हल्का-फुल्का लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह थकाने वाला हो सकता है, क्योंकि दिमाग जैसे खाने पर ही अटक जाता है और दूसरी चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है.