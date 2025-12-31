भविष्यवक्ता क्रेग की 2025 की वो भविष्यवाणियां, जिन पर ट्रंप से लेकर हैरी-मेगन तक मचा बवाल!

हमारी दुनिया इस समय अनिश्चितता भरे दौर से गुजर रही है. युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीति में उतार-चढ़ाव की स्थिति चिंता पैदा करने वाली भावनाओं को बढ़ाने का काम कर रही है. ऐसे में कभी-कभी ख्याल आता है कि, काश कोई ऐसा होता, जिसके पास भविष्य के रहस्यों को उजागर करने की शक्ति होती. क्रेग हैमिल्टन पार्कर जिन्हें नए नास्त्रेदमस के रूप में जाना जाता है. आइए जानते हैं उनकी कुछ रोचक और सच हो चुकी भविष्यवाणियों के बारे में.