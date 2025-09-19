हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kareena Kapoor house photos: करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने

Kareena Kapoor home interior:बॉलीबुड में अगर सबसे फेमस एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है, तो उसमें करीना कपूर का नाम जरूर शामिल किया जाता है. चलिए उनके घर की डिजाइन को दिखाते हैं.

19 Sep 2025 10:55 PM (IST)
Kareena Kapoor home interior:बॉलीबुड में अगर सबसे फेमस एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है, तो उसमें करीना कपूर का नाम जरूर शामिल किया जाता है. चलिए उनके घर की डिजाइन को दिखाते हैं.

करीना कपूर खान अपने परिवार के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई हैं. उनके नए घर के दरवाजे का पहला लुक शेयर किया गया है, जो बाहरी से काफी आकर्षक और क्लासी दिखता है. चलिए आपको उनके घर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

करीना ने पुराने घर की कई चीज़ें नए घर में भी साथ रखी हैं, तस्वीरें, फोटोफ्रेम्स और यादगार चीज़ें दीवारों पर टांगी हुई हैं, जिनसे पुरानी यादों का एहसास मिलता है.
करीना ने पुराने घर की कई चीज़ें नए घर में भी साथ रखी हैं, तस्वीरें, फोटोफ्रेम्स और यादगार चीज़ें दीवारों पर टांगी हुई हैं, जिनसे पुरानी यादों का एहसास मिलता है.
पुराने घर की बालकनी में पौधों की सजावट अच्छी-खासी है, जो प्रकृति के करीब रहने का अहसास देती है. करीना के पुराने घर में बाहर का व्यू और खुली जगह का इस्तेमाल भी दिखता है.
पुराने घर की बालकनी में पौधों की सजावट अच्छी-खासी है, जो प्रकृति के करीब रहने का अहसास देती है. करीना के पुराने घर में बाहर का व्यू और खुली जगह का इस्तेमाल भी दिखता है.
फर्नीचर डिज़ाइन, सोफे-चेयर्स और रंगों का मिश्रण काफी बेहतरीन है. कमरे टोन में संतुलन है, न ज़्यादा चमकीले रंग, न पूरी तरह म्यूट-टोन; आरामदायक लेकिन शाही एहसास देते हैं.
फर्नीचर डिज़ाइन, सोफे-चेयर्स और रंगों का मिश्रण काफी बेहतरीन है. कमरे टोन में संतुलन है, न ज़्यादा चमकीले रंग, न पूरी तरह म्यूट-टोन; आरामदायक लेकिन शाही एहसास देते हैं.
करीना ने इंस्टाग्राम पर अपने नए घर और पुराने घर की इनसाइड तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उनके और परिवार के पल दिखते हैं, जैसे कि मस्ती, सुकून, और साथ रहने का आनंद. इस तरह की सजावट उनके निजी स्वाद को भी बयां करती है.
करीना ने इंस्टाग्राम पर अपने नए घर और पुराने घर की इनसाइड तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उनके और परिवार के पल दिखते हैं, जैसे कि मस्ती, सुकून, और साथ रहने का आनंद. इस तरह की सजावट उनके निजी स्वाद को भी बयां करती है.
घर सिर्फ वास्तु नहीं बल्कि इमोश्नल जुड़ाव की जगह है; करीना-सैफ ने इसे अपने परिवार की छोटी-छोटी यादों से सजाया है. दीवार-शोभा, चित्रों की सजावट, बालकनी के पौधे आदि से घर में गर्मी और जीवन की चमक है.
घर सिर्फ वास्तु नहीं बल्कि इमोश्नल जुड़ाव की जगह है; करीना-सैफ ने इसे अपने परिवार की छोटी-छोटी यादों से सजाया है. दीवार-शोभा, चित्रों की सजावट, बालकनी के पौधे आदि से घर में गर्मी और जीवन की चमक है.
यह घर करीना-सैफ के लिए खुशी और उम्मीद से भरा है. नए स्थान में परिवार के साथ समय बिताने और यादें बनाने की खुशी साफ़ झलकती है.
यह घर करीना-सैफ के लिए खुशी और उम्मीद से भरा है. नए स्थान में परिवार के साथ समय बिताने और यादें बनाने की खुशी साफ़ झलकती है.
करीना कपूर का घर इस बात की मिसाल है कि किस तरह सादगी और लग्ज़री का संतुलन बनाया जा सकता है. उनके घर की तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने हर चीज बड़ी सोच-समझकर चुनी है, जिससे उनका घर न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद आरामदायक भी नजर आता है.
करीना कपूर का घर इस बात की मिसाल है कि किस तरह सादगी और लग्ज़री का संतुलन बनाया जा सकता है. उनके घर की तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने हर चीज बड़ी सोच-समझकर चुनी है, जिससे उनका घर न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद आरामदायक भी नजर आता है.
Published at : 19 Sep 2025 07:06 PM (IST)
Kareena Kapoor House Kareena Kapoor House Photos Kareena Kapoor Home Interior

