करीना कपूर का घर इस बात की मिसाल है कि किस तरह सादगी और लग्ज़री का संतुलन बनाया जा सकता है. उनके घर की तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने हर चीज बड़ी सोच-समझकर चुनी है, जिससे उनका घर न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद आरामदायक भी नजर आता है.