क्या आप भी हर समय रील्स स्क्रोल करते हैं? जानें विशेषज्ञों की चेतावनी

रोजाना लगातार रील्स देखने से हमारा दिमाग किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता है. छोटी-छोटी क्लिप्स देखने की आदत से हमारा दिमाग जल्दी बोर हो जाता है और किसी भी काम में स्थायी ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.