डॉ. आंबेडकर के मोटिवेशनल कोट्स मन की साधना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है!
Motivational quotes: डॉ. अंबेडकर कहते हैं कि अगर आपका मन काबू में नहीं है, तो नौकरी या पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा. असली ताकत तो अच्छी सोच और जागरूक दिमाग में होती है, बाकी सब तो कुछ पल का दिखावा है.
डॉ॰ बाबासाहब भीमराव आम्बेडकर
Published at : 13 Dec 2025 06:00 AM (IST)
धर्म
