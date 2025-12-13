डॉ. आंबेडकर के मोटिवेशनल कोट्स मन की साधना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मडॉ. आंबेडकर के मोटिवेशनल कोट्स मन की साधना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है!

Motivational quotes: डॉ. अंबेडकर कहते हैं कि अगर आपका मन काबू में नहीं है, तो नौकरी या पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा. असली ताकत तो अच्छी सोच और जागरूक दिमाग में होती है, बाकी सब तो कुछ पल का दिखावा है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 13 Dec 2025 06:00 AM (IST)
डॉ॰ बाबासाहब भीमराव आम्बेडकर

डॉ. भीमराव आंबेडकर कहते हैं कि मन की साधना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए. उनका मानना है कि असली सफलता सिर्फ पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत, शांत और जागरूक बनाने में है. उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि मन को साधना ही जीवन का स्थायी आधार है.
भीमराव के अनुसार, अगर मन मजबूत है तो इंसान जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर सकता है. मन की साधना का अर्थ है अपने विचार साफ रखना, सोच को मजबूत करना और ज्ञान से दिमाग को भरना होता है. उन्होंने बताया है कि मन की ताकत शरीर और परिस्थिति से बड़ी होती है. अगर आप मन को काबू करना सीख लेते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं.
Published at : 13 Dec 2025 06:00 AM (IST)
