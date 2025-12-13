डॉ. आंबेडकर के मोटिवेशनल कोट्स मन की साधना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है!

भीमराव के अनुसार, अगर मन मजबूत है तो इंसान जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर सकता है. मन की साधना का अर्थ है अपने विचार साफ रखना, सोच को मजबूत करना और ज्ञान से दिमाग को भरना होता है. उन्होंने बताया है कि मन की ताकत शरीर और परिस्थिति से बड़ी होती है. अगर आप मन को काबू करना सीख लेते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं.