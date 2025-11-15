अंडे पोषण के लिहाज से बेहद खास हैं. एक बड़े अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड शामिल होते हैं. इसके अलावा अंडे में विटामिन A, D, E, B12, कोलिन, ल्यूटिन, जियाजैंथिन और हेल्दी फैट्स भी होते हैं. ज़र्दी में दिमाग और आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जबकि सफेदी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मानी जाती है. कुल मिलाकर यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए शानदार ईंधन है.