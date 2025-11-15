एक्सप्लोरर
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
how many eggs per day: अंडा खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि एक दिन में आप अपनी सेहत के हिसाब से कितने अंडे खा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
हाल के रिसर्च बताते हैं कि हेल्दी लोगों के लिए दिन में एक अंडा खाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लंबी उम्र, दिमाग की सेहत और बेहतर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. जिन लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा है या जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए 4 से 7 अंडे हफ्ते में लेने की सलाह दी जाती है, साथ ही डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है.
