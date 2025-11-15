हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलEgg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत

Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत

how many eggs per day: अंडा खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि एक दिन में आप अपनी सेहत के हिसाब से कितने अंडे खा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Nov 2025 11:25 AM (IST)
how many eggs per day: अंडा खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि एक दिन में आप अपनी सेहत के हिसाब से कितने अंडे खा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

हाल के रिसर्च बताते हैं कि हेल्दी लोगों के लिए दिन में एक अंडा खाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लंबी उम्र, दिमाग की सेहत और बेहतर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. जिन लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा है या जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए 4 से 7 अंडे हफ्ते में लेने की सलाह दी जाती है, साथ ही डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है.

1/7
अंडे लंबे समय से हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट के फेवरेट रहे हैं. लेकिन बदलते डाइट गाइडलाइंस के बीच यह सवाल बार-बार पूछा जाता है कि आखिर रोज कितने अंडे खाने सही हैं. अब यह साफ है कि एक जैसा जवाब सब पर लागू नहीं होता. यह आपकी उम्र, सेहत और फिटनेस गोल पर निर्भर करता है. चाहे लक्ष्य वजन कम करना हो, दिमाग की सेहत सुधारना हो या हड्डियों को मजबूत करना.
अंडे लंबे समय से हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट के फेवरेट रहे हैं. लेकिन बदलते डाइट गाइडलाइंस के बीच यह सवाल बार-बार पूछा जाता है कि आखिर रोज कितने अंडे खाने सही हैं. अब यह साफ है कि एक जैसा जवाब सब पर लागू नहीं होता. यह आपकी उम्र, सेहत और फिटनेस गोल पर निर्भर करता है. चाहे लक्ष्य वजन कम करना हो, दिमाग की सेहत सुधारना हो या हड्डियों को मजबूत करना.
2/7
पिछले कुछ सालों में आए स्टडी साफ दिखाते हैं कि संतुलित मात्रा में अंडे खाने से ज्यादातर लोगों की सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है. कई यूरोपीय स्टडीज में पाया गया कि स्वस्थ लोगों में रोज एक अंडा खाने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या समय से पहले मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा. कुछ शोध यह भी बताते हैं कि 1 से 2 अंडे रोज लेना भी सुरक्षित है, बशर्ते व्यक्ति की बाकी डाइट संतुलित हो.
पिछले कुछ सालों में आए स्टडी साफ दिखाते हैं कि संतुलित मात्रा में अंडे खाने से ज्यादातर लोगों की सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है. कई यूरोपीय स्टडीज में पाया गया कि स्वस्थ लोगों में रोज एक अंडा खाने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या समय से पहले मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा. कुछ शोध यह भी बताते हैं कि 1 से 2 अंडे रोज लेना भी सुरक्षित है, बशर्ते व्यक्ति की बाकी डाइट संतुलित हो.
3/7
अगर आपकी सेहत ठीक है और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो आप बिना डर 1 से 2 अंडे रोज अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं. पर अगर आपको हार्ट डिजीज का खतरा है, डायबिटीज है या आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, तो हफ्ते में 4 से 7 अंडे लेना ही बेहतर माना जाता है. इससे भी जरूरी है कि बाकी खाना कितना हेल्दी है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है.
अगर आपकी सेहत ठीक है और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो आप बिना डर 1 से 2 अंडे रोज अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं. पर अगर आपको हार्ट डिजीज का खतरा है, डायबिटीज है या आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, तो हफ्ते में 4 से 7 अंडे लेना ही बेहतर माना जाता है. इससे भी जरूरी है कि बाकी खाना कितना हेल्दी है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है.
4/7
अंडे पोषण के लिहाज से बेहद खास हैं. एक बड़े अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड शामिल होते हैं. इसके अलावा अंडे में विटामिन A, D, E, B12, कोलिन, ल्यूटिन, जियाजैंथिन और हेल्दी फैट्स भी होते हैं. ज़र्दी में दिमाग और आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जबकि सफेदी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मानी जाती है. कुल मिलाकर यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए शानदार ईंधन है.
अंडे पोषण के लिहाज से बेहद खास हैं. एक बड़े अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड शामिल होते हैं. इसके अलावा अंडे में विटामिन A, D, E, B12, कोलिन, ल्यूटिन, जियाजैंथिन और हेल्दी फैट्स भी होते हैं. ज़र्दी में दिमाग और आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जबकि सफेदी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मानी जाती है. कुल मिलाकर यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए शानदार ईंधन है.
5/7
अंडे का प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है. कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि नाश्ते में अंडे खाने वाले लोगों की दिनभर की कैलोरी खपत कम होती है. ज़र्दी में मौजूद कोलिन दिमाग और याद करने की शक्ति के लिए जरूरी है. वहीं ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन आंखों को ब्लू लाइट और उम्र-संबंधी नुकसान से बचाते हैं.
अंडे का प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है. कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि नाश्ते में अंडे खाने वाले लोगों की दिनभर की कैलोरी खपत कम होती है. ज़र्दी में मौजूद कोलिन दिमाग और याद करने की शक्ति के लिए जरूरी है. वहीं ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन आंखों को ब्लू लाइट और उम्र-संबंधी नुकसान से बचाते हैं.
6/7
अंडों को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम उनके कोलेस्ट्रॉल को लेकर रहा है. लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि खाने से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल उतना नुकसान नहीं करता जितना सैचुरेटेड फैट करता है. हाल के शोध दिखाते हैं कि अंडे हेल्दी लोगों में हार्ट हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते. कुछ मामलों में तो यह अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल के अनुपात को भी बेहतर करते हैं.
अंडों को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम उनके कोलेस्ट्रॉल को लेकर रहा है. लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि खाने से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल उतना नुकसान नहीं करता जितना सैचुरेटेड फैट करता है. हाल के शोध दिखाते हैं कि अंडे हेल्दी लोगों में हार्ट हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते. कुछ मामलों में तो यह अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल के अनुपात को भी बेहतर करते हैं.
7/7
यह समझना जरूरी है कि आप दिन में कितने अंडे खाते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी बाकी डाइट कैसी है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना तनाव लेते हैं और अंडे कैसे पकाते हैं. उबले, पोच्ड या कम तेल में बने अंडे फायदे देते हैं, जबकि ज्यादा तेल या मक्खन में तले अंडे उनकी हेल्दी वैल्यू घटा सकते हैं.
यह समझना जरूरी है कि आप दिन में कितने अंडे खाते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी बाकी डाइट कैसी है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना तनाव लेते हैं और अंडे कैसे पकाते हैं. उबले, पोच्ड या कम तेल में बने अंडे फायदे देते हैं, जबकि ज्यादा तेल या मक्खन में तले अंडे उनकी हेल्दी वैल्यू घटा सकते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
Egg Benefits How Many Eggs Per Day Eggs And Cholesterol

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने बताया सारा सच
क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने अब बता दिया सच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने बताया सारा सच
क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने अब बता दिया सच
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget