2025 में बदला हेयर ग्रोथ का पूरा खेल, जानिए कौन-से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए

2025 में लोगों ने समझा कि हेयर केयर सिर्फ लंबाई पर नहीं बल्कि स्कैल्प से शुरू होती है. हफ्ते में एक बार हल्की एक्सफोलिएशन से तेल, गंदगी और पॉल्यूशन हटने लगा. वहीं साफ स्कैल्प से हेयर फॉल कम हुआ और ग्रोथ अपने आप बेहतर होने लगी.