एक्सप्लोरर
2025 में बदला हेयर ग्रोथ का पूरा खेल, जानिए कौन-से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए
2025 में लोगों ने समझा कि हेयर केयर सिर्फ लंबाई पर नहीं बल्कि स्कैल्प से शुरू होती है. हफ्ते में एक बार हल्की एक्सफोलिएशन से तेल, गंदगी और पॉल्यूशन हटने लगा.
भारत में बालों को लेकर चर्चा कभी खत्म नहीं होती. हर किसी को लंबे, घने और हेल्दी बाल चाहिए. वहीं कई बार लोग इंस्टाग्राम रील से इंस्पिरेशन लेते तो कभी घर के बड़े किसी तेल का नाम सुझा देते. लेकिन 2025 में हेयर ग्रोथ को लेकर सोच पूरी तरह बदलती नजर आई. इस साल लोगों ने जादूई नुस्खे की तरह ऐसी आदतों पर ध्यान दिया जो आसान थी और लंबे समय तक अपनाई जा सकती थी. इन आदतों का नतीजा यह हुआ कि बिना जल्दबाजी किए बेसिक्स पर फोकस करने से बालों में सच में फर्क दिखने लगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं 2025 में हेयर ग्रोथ का पूरा खेल कैसे बदला और कौन से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए.
1/8
2/8
Published at : 20 Dec 2025 05:32 PM (IST)
लाइफस्टाइल
8 Photos
2025 में बदला हेयर ग्रोथ का पूरा खेल, जानिए कौन-से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए
लाइफस्टाइल
8 Photos
सर्दियों में ब्रोकली क्यों बन रही सुपरफूड? जानिए इम्युनिटी से स्किन तक कितने मिलते हैं फायदे
लाइफस्टाइल
5 Photos
स्किन में होने वाले इन 5 बदलाव को न करें नजरअंदाज, नहीं तो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
लाइफस्टाइल
10 Photos
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
लाइफस्टाइल
5 Photos
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
Advertisement
लाइफस्टाइल
8 Photos
2025 में बदला हेयर ग्रोथ का पूरा खेल, जानिए कौन-से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए
लाइफस्टाइल
8 Photos
सर्दियों में ब्रोकली क्यों बन रही सुपरफूड? जानिए इम्युनिटी से स्किन तक कितने मिलते हैं फायदे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion