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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean A Tea Strainer: चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी

How To Clean A Tea Strainer: चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी

Tea Strainer Cleaning Tips: रोजाना चाय बनाने के दौरान चायपत्ती के बारीक कण, दूध की परत और पानी में मौजूद खनिज तत्व छलनी के छोटे-छोटे छेदों में जमा होने लगते हैं. धीरे-धीरे यह जमाव बढ़ जाता है.

By : सोनम | Updated at : 07 Jun 2026 03:30 PM (IST)
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How To Unclog Tea Strainer Holes At Home: अगर आपकी चाय की छलनी के छेद धीरे-धीरे बंद होने लगे हैं और चाय छानते समय पानी नीचे जाने में परेशानी हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में नई छलनी खरीद लेते हैं, जबकि सच यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर पुरानी छलनी को फिर से नई जैसी चमकदार और इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है. दरअसल, रोजाना चाय बनाने के दौरान चायपत्ती के बारीक कण, दूध की परत और पानी में मौजूद खनिज तत्व छलनी के छोटे-छोटे छेदों में जमा होने लगते हैं. धीरे-धीरे यह जमाव इतना बढ़ जाता है कि चाय का बहाव कम हो जाता है और छलनी ठीक से काम नहीं करती. ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि जमा हुई गंदगी को पूरी तरह हटाया जाए. 

कैसे इसको साफ कर सकते हैं?

इसके लिए बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल काफी कारगर माना जाता है. एक कटोरी में छलनी रखें और उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें. अब इसमें सफेद सिरका डालें। कुछ ही सेकंड में झाग बनने लगेगा, जो छलनी में जमी गंदगी और दाग-धब्बों को ढीला करने का काम करता है. करीब 10 मिनट बाद छलनी को गर्म पानी से धो लें. इससे छेदों में फंसी गंदगी आसानी से निकल जाती है.

उबलते पानी का भी यूज करना सही

अगर छलनी बहुत ज्यादा जाम हो चुकी है तो उबलते पानी का सहारा लिया जा सकता है. एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें छलनी को कुछ मिनट के लिए डाल दें. गर्म पानी जमी हुई परत को नरम कर देता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

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नींबू का रस भी कारगर

नींबू का रस भी इस काम में काफी मददगार साबित हो सकता है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल गंदगी और चाय के दागों को तोड़ने का काम करते हैं. छलनी पर नींबू का रस लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें. इससे न सिर्फ छलनी साफ होगी, बल्कि उसमें आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी.

टूथब्रश और बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल

जिद्दी गंदगी हटाने के लिए पुराने टूथब्रश और बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ब्रश की मदद से छलनी के कोनों और छेदों को हल्के हाथों से रगड़ें. इससे वहां फंसे चायपत्ती के कण आसानी से बाहर निकल जाते हैं. 

कितने दिनों में सफाई करना जरूरी?

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर हर सप्ताह या 10 से 15 दिन में एक बार छलनी की अच्छी तरह सफाई कर ली जाए, तो उसके छेद बंद होने की समस्या काफी हद तक रोकी जा सकती है. इससे चाय का स्वाद भी बेहतर बना रहता है और छलनी की उम्र भी बढ़ती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 03:30 PM (IST)
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