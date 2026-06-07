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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई

AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई

AC with Ceiling Fan: अक्सर लोगों को लगता है कि पंखा कमरे का तापमान कम करता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. पंखे का मुख्य काम हवा को आपके शरीर तक पहुंचाना होता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Jun 2026 05:42 PM (IST)
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  • नियमित सफाई और BLDC पंखे भी बिजली बचाएंगे।

AC with Ceiling Fan: गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग घर को जल्दी ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर का तापमान काफी कम कर देते हैं. लेकिन महीने के अंत में आने वाला भारी-भरकम बिजली बिल अक्सर परेशान कर देता है. दिलचस्प बात यह है कि इस समस्या का एक आसान समाधान आपके कमरे में पहले से मौजूद हो सकता है सीलिंग फैन. बहुत से लोग AC चालू करते ही पंखा बंद कर देते हैं जबकि दोनों को साथ में चलाना ठंडक बढ़ाने और बिजली की बचत करने का एक बेहद प्रभावी तरीका माना जाता है.

पंखा कमरे को नहीं आपको ठंडक महसूस कराता है

अक्सर लोगों को लगता है कि पंखा कमरे का तापमान कम करता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. पंखे का मुख्य काम हवा को आपके शरीर तक पहुंचाना होता है. जब हवा त्वचा से टकराती है तो पसीना तेजी से सूखता है और शरीर की गर्मी बाहर निकलती है. इसी वजह से व्यक्ति को वास्तविक तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा ठंडक महसूस हो सकती है.

यह अंतर सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन गर्म रातों में आरामदायक नींद और बेहतर कूलिंग के लिए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होता है.

AC पर क्यों कम पड़ता है दबाव?

ठंडी हवा का स्वभाव नीचे की ओर जाने का होता है. यही कारण है कि कई बार कमरे के निचले हिस्से में ज्यादा ठंडक महसूस होती है जबकि ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म रहता है. ऐसे में AC को पूरे कमरे को समान रूप से ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है.

जब सीलिंग फैन चलता है तो वह कमरे में मौजूद ठंडी और गर्म हवा को मिलाकर समान रूप से फैलाता है. इससे पूरे कमरे में एक जैसी ठंडक महसूस होती है और AC का थर्मोस्टेट जल्दी निर्धारित तापमान तक पहुंच जाता है. परिणामस्वरूप कंप्रेसर कम समय तक चलता है और बिजली की खपत घट जाती है.

बिजली की बचत का असली गणित

चूंकि पंखा आपको अतिरिक्त ठंडक महसूस कराता है इसलिए AC का तापमान कुछ डिग्री बढ़ाया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप पहले 22°C पर AC चलाते थे तो फैन के साथ इसे 24°C या 25°C पर सेट करके भी लगभग वही आराम महसूस कर सकते हैं.

एक सामान्य AC लगभग 1000 से 2000 वॉट तक बिजली खपत कर सकता है जबकि अधिकांश सीलिंग फैन केवल 15 से 70 वॉट के बीच बिजली लेते हैं. ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार AC का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर कूलिंग खर्च में लगभग 4 से 8 प्रतिशत तक कमी आ सकती है. इसलिए कुछ डिग्री तापमान बढ़ाने से बिजली बिल में अच्छा-खासा फर्क दिखाई दे सकता है.

एक भारतीय परिवार के हिसाब से समझिए फायदा

मान लीजिए आपका AC गर्मियों में रोजाना 8 घंटे चलता है और औसतन 1500 वॉट बिजली खपत करता है. इस हिसाब से प्रतिदिन करीब 12 यूनिट बिजली खर्च होगी. यदि बिजली की दर लगभग 8 रुपये प्रति यूनिट मानी जाए तो सिर्फ AC पर रोज करीब 96 रुपये खर्च होंगे. पूरे महीने में यह राशि लगभग 2880 रुपये तक पहुंच सकती है.

अब यदि आप AC का तापमान 3 डिग्री बढ़ाकर साथ में 50 वॉट का सीलिंग फैन चलाते हैं तो फैन का अतिरिक्त खर्च बेहद कम होगा. दूसरी ओर AC की बिजली खपत में 12 से 24 प्रतिशत तक कमी आ सकती है.

ऐसे में महीने के अंत तक सैकड़ों रुपये की बचत संभव है. चार महीने की सामान्य भारतीय गर्मी के दौरान यह बचत 1200 से 2400 रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है.

BLDC फैन से हो सकती है और ज्यादा बचत

आजकल बाजार में उपलब्ध BLDC तकनीक वाले सीलिंग फैन काफी कम बिजली खर्च करते हैं. ये फैन फुल स्पीड पर भी लगभग 15 से 28 वॉट तक बिजली लेते हैं जो पुराने पंखों की तुलना में काफी कम है. यदि आप नया फैन खरीदने की सोच रहे हैं तो BLDC मॉडल आपके बिजली बिल को और कम करने में मदद कर सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

पंखा केवल लोगों को ठंडक महसूस कराता है इसलिए कमरे में कोई न हो तो उसे बंद कर देना चाहिए. खाली कमरे में चलता हुआ पंखा सिर्फ बिजली खर्च करता है और मोटर की वजह से थोड़ी गर्मी भी पैदा कर सकता है.

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि गर्मियों में सीलिंग फैन सही दिशा में घूम रहा हो ताकि हवा नीचे की ओर आए और बेहतर कूलिंग मिले. साथ ही AC के फिल्टर और पंखे के ब्लेड की नियमित सफाई भी जरूरी है. धूल जमा होने पर दोनों उपकरणों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jun 2026 05:42 PM (IST)
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