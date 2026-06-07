रांची में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डिजिटल युग का उपयोग युवाओं को गलत दिशा में ले जाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था.

डिजिटल युग के दुरुपयोग पर चेतावनी

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा अपनी मेहनत और ताकत से देश को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भारत का युवा सकारात्मक राजनीति करेगा. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा.

विदेश से आए नेता और ‘सैटायर’ राजनीति पर टिप्पणी

उनका इशारा अभिजीत दीपके की ओर माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में ‘Cockroach Janta Party’ नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल शुरू किया था. दीपके एक पब्लिक रिलेशन ग्रेजुएट हैं और पहले अमेरिका में रह चुके हैं. वे आज सुबह भारत लौटे और दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया.

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दीपके की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी चर्चा रही है, जहां उनके अकाउंट्स ने कुछ ही हफ्तों में लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए.

युवाओं को ‘प्लेटफॉर्म’ के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग विदेशों में बैठकर भारत के युवाओं को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत का युवा गांव, खेत, कोचिंग सेंटर और कॉलेजों में रहता है और किसी के प्रभाव में आकर गलत दिशा में नहीं जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं.

डिजिटल मीडिया और राजनीति पर बयान

उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम का उपयोग देश के विकास और युवाओं की प्रगति के लिए होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के युवाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की.

जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन

इधर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. यह मांग CBSE परीक्षा संचालन में कथित अनियमितताओं और NEET-UG परीक्षा से जुड़े आरोपों को लेकर की गई. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और समर्थक शामिल हुए.