हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBug Bite Itching: मच्छर या कीड़ा काटे तो खुजली करने से पहले 2 बार सोचें, रिसर्च में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा

Bug Bite Itching: मच्छर या कीड़ा काटे तो खुजली करने से पहले 2 बार सोचें, रिसर्च में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा

Bite Treatment: मक्खी या किसी दूसरे कीड़े के काटने के बाद खुजली होना आम बात है. ऐसे में ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे उस जगह को खुजाने लगते हैं, क्योंकि इससे कुछ देर के लिए राहत मिलती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Why Scratching Mosquito Bites Makes It Worse: मच्छर, मक्खी या किसी दूसरे कीड़े के काटने के बाद खुजली होना आम बात है. ऐसे में ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे उस जगह को खुजलाने लगते हैं, क्योंकि इससे कुछ देर के लिए राहत मिलती है. लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि यह राहत सिर्फ थोड़ी देर की होती है. बार-बार खुजलाने से सूजन, जलन और खुजली पहले से ज्यादा बढ़ सकती है. 

खुजलाना क्यों नहीं चाहिए?

रिसर्चर के मुताबिक, डॉक्टर लंबे समय से लोगों को सलाह देते रहे हैं कि कीड़े के काटने या एलर्जी वाली जगह को ज्यादा न खुजलाएं. अब साइंटिस्ट ने यह भी समझ लिया है कि ऐसा करने से शरीर के अंदर आखिर क्या होता है. इस रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ने चूहों पर स्टडी किया और पाया कि खुजलाने से शरीर की इम्यून सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे प्रभावित हिस्से में सूजन और खुजली बढ़ जाती है. 

इसे भी पढ़ेंः  Brain Cancer: ब्रेन कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, Vitamin B12 थैरेपी ने दिखाया कमाल

किसपर किया गया था रिसर्च?

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग  के स्किन रोग एक्सपर्ट डॉ. डैनियल कैपलन  और उनकी टीम ने इस स्टडी में चूहों की त्वचा पर एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ लगाया। जिन चूहों ने खुजलाया, उनके शरीर में सूजन बढ़ाने वाली इम्यून सिस्टम तेजी से उस जगह पहुंच गईं. वहीं जिन चूहों को खुजलाने से रोका गया, उनमें सूजन काफी कम रही. इससे साफ हुआ कि खुजलाना खुद समस्या को और बढ़ा देता है.  डॉ. कैपलन का कहना है कि अगर मच्छर काटने के बाद उसे बिल्कुल न खुजलाया जाए, तो ज्यादातर लोगों में खुजली 5 से 10 मिनट के भीतर कम होने लगती है. लेकिन अगर उसी जगह को बार-बार खुजलाया जाए, तो वही छोटा-सा दाना कई दिनों तक परेशान कर सकता है.

खुजलाने से क्या होती है दिक्कत?

रिसर्च में यह भी सामने आया कि खुजलाने पर शरीर की दर्द महसूस करने वाली नसें सक्रिय हो जाती हैं. इसके बाद सब्सटेंस पी नाम का एक केमिकल मैसेंजरनिकलता है, जो त्वचा में मौजूद मास्ट सेल्स को सक्रिय कर देता है. ये सेल्स हिस्टामिन जैसे रसायन छोड़ती हैं, जिससे खुजली और सूजन दोनों बढ़ जाती हैं. यही वजह है कि खुजलाने के बाद कुछ देर राहत जरूर मिलती है, लेकिन बाद में परेशानी और बढ़ जाती है.

क्या खुजलाने से कोई फायदा भी होता है?

हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हल्का-सा खुजलाने से शरीर को एक छोटा फायदा भी मिल सकता है. स्टडी में देखा गया कि खुजलाने वाले चूहों की त्वचा पर कुछ बैक्टीरिया की मात्रा कम थी. माना जा रहा है कि सूजन की वजह से शरीर कुछ हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने में मदद करता है. लेकिन एक्सपर्ट स्पष्ट कहते हैं कि यह फायदा इतना बड़ा नहीं है कि खुजलाने की आदत को सही माना जाए. 

खुजली होने पर क्या करना चाहिए?

अगर मच्छर, मक्खी या किसी कीड़े के काटने के बाद तेज खुजली हो रही है, तो उसे नाखूनों से खुजलाने की बजाय हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम, कैलामाइन लोशन या मेंथॉल युक्त एंटी-इच क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे खुजली शांत होती है और त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम रहता है. एक्सपर्ट के अनुसार, खुजली को सहन करना भले ही आसान न हो, लेकिन बार-बार खुजलाने से बचना ही त्वचा को जल्दी ठीक होने का सबसे बेहतर तरीका है.

इसे भी पढ़ें- रात में देर से खाना खाने की आदत सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Mosquito Bite Insect Bite Bug Bite Itching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Bug Bite Itching: मच्छर या कीड़ा काटे तो खुजली करने से पहले 2 बार सोचें, रिसर्च में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा
मच्छर या कीड़ा काटे तो खुजली करने से पहले 2 बार सोचें, रिसर्च में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Late Night Eating: रात में देर से खाना खाने की आदत सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात
रात में देर से खाना खाने की आदत सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात
हेल्थ
Monsoon Diseases: बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली 7 बीमारियां कौन-सी, इनसे बचने के आसान उपाय क्या?
बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली 7 बीमारियां कौन-सी, इनसे बचने के आसान उपाय क्या?
हेल्थ
AIIMS Study: बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
हेल्थ
AIIMS Study: बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget