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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलPakistan Tourist Places: खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नहीं पाकिस्तान की ये जगहें, विदेशी सैलानियों की लगी रहती है कतार

Pakistan Tourist Places: खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नहीं पाकिस्तान की ये जगहें, विदेशी सैलानियों की लगी रहती है कतार

Pakistan: यहां बर्फ से ढंकी चोटियों, हरी-भरी वादियों, रेगिस्तान, समुद्र तटों, झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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Beautiful Tourist Places In Pakistan: बंटवारे से पहले भारत और पाकिस्तान एक देश थे, लेकिन बंटवारे में भारत के कुछ खूबसूरत इलाके पाकिस्तान के हिस्से में चले गए. जिन्हें देखने दुनियाभर से लोग आते हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियों, हरी-भरी वादियों, रेगिस्तान, समुद्र तटों, झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. एडवेंचर पसंद करने वालों से लेकर प्रकृति और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले यात्रियों तक, हर किसी के लिए यहां कुछ न कुछ खास मौजूद है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों को देखने पहुंचते हैं. 

हुंजा वैली

सबसे पहले बात करें हुंजा वैली की, जिसे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित यह घाटी बर्फीले पहाड़ों, साफ मौसम और हरियाली के लिए मशहूर है. यहां राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद लिया जा सकता है.

नीलम वैली

नीलम वैली भी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में शामिल है. पीओके में स्थित इस घाटी को कई लोग 'धरती का स्वर्ग' भी कहते हैं. ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यहां शारदा किला, कुट्टन, जगरान और हेलमेट जैसे पर्यटन स्थल भी देखने लायक हैं.

चूर्णा आइलैंड

अगर समुद्र और वॉटर स्पोर्ट्स पसंद हैं तो चूर्णा आइलैंड बेहतरीन विकल्प है. अरब सागर में स्थित यह द्वीप अपने साफ नीले पानी, गुफाओं और चट्टानों के लिए जाना जाता है. यहां स्कूबा डाइविंग, क्लिफ डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों को खासा आकर्षित करती हैं.

गोरख हिल

सिंध प्रांत का गोरख हिल भी अपनी अलग पहचान रखता है. यह सिंध का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है. यहां का पहाड़ी और चट्टानी नजारा उत्तर पाकिस्तान की हरियाली से बिल्कुल अलग अनुभव देता है, जो एडवेंचर पसंद लोगों को खूब पसंद आता है.

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शोगरान और सिरी

उत्तर पाकिस्तान में स्थित शोगरान और सिरी पाये भी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं. यहां तक पहुंचने के लिए जीप सफारी करनी पड़ती है.  रास्ते में हरे-भरे मैदान, रंग-बिरंगे फूल और बादलों से घिरी पहाड़ियां किसी पोस्टकार्ड जैसे दृश्य का एहसास कराती हैं.

कराची के समुद्र तट 

कराची के समुद्र तट भी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं. क्लिफ्टन बीच, हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट और मनोरा आइलैंड जैसे बीच सूर्यास्त का शानदार नजारा पेश करते हैं. यहां ऊंट और घुड़सवारी के साथ समुद्र किनारे सैर का अलग ही आनंद मिलता है. 

ये जगहें भी हैं फेमस

इसके अलावा खानपुर डैम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है, जहां जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और क्लिफ डाइविंग जैसी गतिविधियां होती हैं. वहीं हिंगोल नेशनल पार्क अपनी अनोखी पहाड़ियों, वन्यजीवों और मड वॉल्केनो के कारण प्रकृति प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय है. इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटक सुक्कुर भी जरूर पहुंचते हैं, जहां खूबसूरत मस्जिदें, ऐतिहासिक मकबरे और शानदार पत्थर की नक्काशी की झलक दिखती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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