चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार (06 जुलाई) को चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे को नाकाफी बताया है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए. इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो.''

हिंदू सनातनी को इस्तीफ़ा नहीं, कड़ी सज़ा चाहिए।



इस्तीफ़ा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2026

संजय सिंह ने चंपत राय का जिक्र कर सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी चंपत राय के इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो में कहा, ''पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कि जय भवानी-जय भवानी के नारे लगाकर डाकू आते थे और पूरा का पूरा गांव लूटकर ले जाते थे. डकैती डालते थे. मारते-पीटते थे. लोगों की हत्या तक करते थे. उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, एनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्रकैद की सजा सुनाई जाती थी. कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी."

फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा, ''अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्रीराम के मंदिर को जिन्होंने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया. जश्न मनाई गई कि इस्तीफा मंजूर हो गया. फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा. कोई अधिकारी हजारों-करोड़ों की लूट करेगा और कहेगा कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म. क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

पहले के डाकू जय भवानी का नारा लगाकर गाँव का गाँव लूट लेते थे! अबके डाकू जय श्री राम का नारा लगाकर प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहें हैं!



तबके डाकू जेल जाते थे उम्र कैद और फांसी की सजा पाते थे अबके डाकू इस्तीफा देकर छुट्टी पा रहें है !



जय श्री राम ! pic.twitter.com/tzGunpWO0T — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 6, 2026

चंपत राय और अनिल मिश्रा जेल क्यों नहीं गया- संजय सिंह

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''किस तरह से इन्होंने मंदिर को लूटा है. निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन देने के बात सामने आई. जमीनों की खरीद में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने की बात आई. जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया. चढ़ावे में सैकड़ों करोड़ रुपये की चोरी, आभूषणों की चोरी की बात सामने आ रही है. सारे लोग आरोप लगा रहे हैं. चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं, सारें जमीनों के कागजात चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, बावजूद इसके चंपत राय और अनिल मिश्रा जेल क्यों नहीं गया?''

संजय सिंह ने आगे कहा, ''मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं. आप कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. क्या यही कार्रवाई है. भगवान के मंदिर में चढ़ावा खाने वालों पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. ये बात देश का करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहा है कि इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी.''

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