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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?

चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर कहा कि इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Jul 2026 11:11 PM (IST)
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार (06 जुलाई) को चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे को नाकाफी बताया है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. 

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए. इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो.''

संजय सिंह ने चंपत राय का जिक्र कर सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी चंपत राय के इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो में कहा, ''पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कि जय भवानी-जय भवानी के नारे लगाकर डाकू आते थे और पूरा का पूरा गांव लूटकर ले जाते थे. डकैती डालते थे. मारते-पीटते थे. लोगों की हत्या तक करते थे. उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, एनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्रकैद की सजा सुनाई जाती थी. कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी." 

फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा, ''अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्रीराम के मंदिर को जिन्होंने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया. जश्न मनाई गई कि इस्तीफा मंजूर हो गया. फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा. कोई अधिकारी हजारों-करोड़ों की लूट करेगा और कहेगा कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म. क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 

चंपत राय और अनिल मिश्रा जेल क्यों नहीं गया- संजय सिंह

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''किस तरह से इन्होंने मंदिर को लूटा है. निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन देने के बात सामने आई. जमीनों की खरीद में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने की बात आई. जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया. चढ़ावे में सैकड़ों करोड़ रुपये की चोरी, आभूषणों की चोरी की बात सामने आ रही है. सारे लोग आरोप लगा रहे हैं. चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं, सारें जमीनों के कागजात चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, बावजूद इसके चंपत राय और अनिल मिश्रा जेल क्यों नहीं गया?'' 

संजय सिंह ने आगे कहा, ''मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं. आप कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. क्या यही कार्रवाई है. भगवान के मंदिर में चढ़ावा खाने वालों पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. ये बात देश का करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहा है कि इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी.''  

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Champat Rai ARVIND KEJRIWAL Ram Mandir Ayodhya NEWS
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