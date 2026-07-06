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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGas Stove Cleaning: गैस चूल्हे पर जम गई है तेल-मसाले की काली परत? नोट करें मिनटों में चमकाने की ये जादुई ट्रिक

Gas Stove Cleaning: गैस चूल्हे पर जम गई है तेल-मसाले की काली परत? नोट करें मिनटों में चमकाने की ये जादुई ट्रिक

Remove Oil Stains From Stove: गैस चूल्हे पर तेल के छींटे, मसालों के दाग और जली हुई ग्रेवी की परत जमना आम बात है. अगर समय रहते इन्हें साफ न किया जाए तो चूल्हा चिपचिपा दिखने लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Jul 2026 06:15 PM (IST)
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How To Clean Gas Stove Stains At Home: रोजाना खाना बनाते समय गैस चूल्हे पर तेल के छींटे, मसालों के दाग और जली हुई ग्रेवी की परत जमना आम बात है. अगर समय रहते इन्हें साफ न किया जाए तो चूल्हा चिपचिपा दिखने लगता है और उसकी चमक भी गायब हो जाती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से सिर्फ 10 मिनट में चूल्हे की सफाई की जा सकती है और वह फिर से नए जैसा नजर आने लगता है. 

सफाई करने से पहले क्या रखें ध्यान?

सफाई शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गैस चूल्हा पूरी तरह ठंडा हो चुका हो. गर्म चूल्हे पर सफाई करने से दुर्घटना का खतरा रहता है. इसके बाद बर्नर कैप और ग्रिल को निकालकर अलग रख दें, ताकि पूरी सतह अच्छी तरह साफ हो सके.

कैसे करें सफाई?

 चूल्हे की सतह पर जहां-जहां तेल और मसाले की परत जमी हो, वहां हल्का-सा बेकिंग सोडा छिड़क दें, इसके ऊपर सफेद सिरके का स्प्रे करें. कुछ ही सेकंड में झाग बनने लगेगा, जो जमी हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने का काम करता है. इसे करीब पांच मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, अगर दाग ज्यादा पुराने और जिद्दी हैं तो 10 मिनट तक इंतजार करें.

कपड़े से धीरे-धीरें पोंछें

इसके बाद गुनगुने पानी में भीगे मुलायम कपड़े से पूरी सतह को एक दिशा में पोंछें. इससे ढीली हुई चिकनाई आसानी से निकल जाएगी. आखिर में सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से चूल्हे को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि पानी के निशान न रहें और सतह चमकदार दिखे. इसके बाद बर्नर और ग्रिल को वापस अपनी जगह लगा दें. 

 डीप क्लीनिंग भी जरूर करें

अगर बर्नर पर कालिख या गंदगी जमा हो गई है तो महीने में एक बार उसकी डीप क्लीनिंग भी जरूर करें. इसके लिए गर्म पानी में बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर ग्रिल को करीब 30 मिनट तक भिगो दें. इसके बाद में ब्रश से रगड़कर साफ करें. वहीं बर्नर के छोटे-छोटे छेद बंद हो गए हों तो पतली पिन की मदद से उन्हें धीरे-धीरे साफ करें. इससे गैस की लौ बराबर जलती है और खाना भी अच्छी तरह पकता है. अगर गैस की लौ नीली की जगह पीली या नारंगी दिखाई दे रही है या एक तरफ से ही जल रही है, तो समझ लें कि बर्नर के छेदों में गंदगी जमा हो गई है. ऐसे में तुरंत सफाई करना जरूरी है. 

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चमकाने के लिए अपनाएं ये उपाय

चूल्हे को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखने के लिए हर बार खाना बनाने के बाद सिर्फ 30 सेकंड निकालकर उसे हल्के गीले कपड़े से पोंछ दें. तलने-भूनने के दौरान स्प्लैटर गार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि तेल के छींटे कम फैलें. अगर आपके गैस चूल्हे में ड्रिप ट्रे है तो उस पर एल्युमिनियम फॉयल बिछा सकते हैं. इससे गंदगी ट्रे पर नहीं जमेगी और जरूरत पड़ने पर सिर्फ फॉयल बदलनी होगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 06:15 PM (IST)
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