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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनेस्ले और HUL पर FSSAI का बड़ा एक्शन, भ्रामक दावों पर थमाया कारण बताओ नोटिस

नेस्ले और HUL पर FSSAI का बड़ा एक्शन, भ्रामक दावों पर थमाया कारण बताओ नोटिस

FSSAI द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट "Nestlé resource renal vanilla flavour powder" की जांच में नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 09:49 PM (IST)
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देश में खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने बड़ी दिग्गज कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. FSSAI ने नामी कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestlé India Ltd.) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को भ्रामक दावों और नियमों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं.

नेस्ले के "Resource Renal Vanilla Flavour Powder" पर क्यों फंसा पेंच

FSSAI द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट "Nestlé resource renal vanilla flavour powder" की जांच में नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है.

बिना मंजूरी के बेचना: यह प्रोडक्ट क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे मरीजों के खान-पान के लिए बनाया गया है. स्वास्थ्य नियमों (FSS Regulations 2022) के तहत ऐसे खास मेडिकल पर्पस वाले प्रोडक्ट्स बेचने से पहले FSSAI से पूर्व मंजूरी (Prior Approval) लेना अनिवार्य है, जो कंपनी ने नहीं ली थी.

शाकाहारी/मांसाहारी निशान न होना: प्रोडक्ट के लेबल पर वेज या नॉन-वेज का जरूरी चिन्ह (Green/Red Dot) गायब था, जो लेबलिंग नियमों (2020) का साफ उल्लंघन है. FSSAI ने नेस्ले से तय समय के भीतर जवाब माँगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी नोटिस, 2 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड

FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को भी उनके प्रोडक्ट्स में भ्रामक दावों और नियमों का पालन न करने पर नोटिस भेजा है.

वहीं दूसरी ओर, खाद्य सुरक्षा के गंभीर नियमों के उल्लंघन को लेकर FSSAI ने कड़ा कदम उठाते हुए M/s Sukhdarshan Pharma और M/s Bala Ji Food Products का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 09:49 PM (IST)
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