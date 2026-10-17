Why Do Floor Tiles Sound Hollow: घर में टाइल्स बिछाने के कुछ समय बाद अगर उन पर चलने या हल्का सा थपथपाने पर ठक-ठक या खोखली आवाज सुनाई दे, तो इसे सिर्फ सामान्य आवाज समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसी आवाज टाइल के नीचे खाली जगह होने की वजह से आती है. यानी टाइल और नीचे की सतह के बीच चिपकाने वाला मटेरियल हर जगह ठीक से नहीं लगा होता.

शुरुआत में यह समस्या सिर्फ आवाज तक सीमित लग सकती है, लेकिन समय के साथ टाइल ढीली हो सकती है, उसमें दरार आ सकती है या उसके नीचे पानी पहुंच सकता है. इसलिए अगर घर की किसी टाइल से लगातार खोखली आवाज आ रही है, तो उसकी वजह समझना जरूरी है.

टाइल्स से ठक-ठक की आवाज क्यों आती है?

टाइल लगाने के दौरान उसके पीछे चिपकाने वाला मटेरियल पूरी सतह पर अच्छी तरह फैलना चाहिए. अगर कुछ हिस्से में यह मटेरियल नहीं पहुंचता, तो वहां खाली जगह रह जाती है. टाइल पर थपथपाने पर यही खाली हिस्सा आवाज पैदा करता है. कई बार टाइल के नीचे चिपकाने वाले मटेरियल को पूरी सतह पर फैलाने के बजाय सिर्फ कुछ जगहों पर लगा दिया जाता है. इससे टाइल के बड़े हिस्से के नीचे खाली जगह बच सकती है. इसी वजह से बाद में टाइल से खोखली आवाज आने लगती है.





नीचे की सतह ठीक न होने पर भी समस्या हो सकती है. अगर टाइल लगाने वाली जगह पर धूल, गंदगी या सतह में असमानता है, तो टाइल और चिपकाने वाले मटेरियल के बीच सही पकड़ नहीं बन पाती. गलत तरीके से मटेरियल मिलाने या लगाने से भी टाइल की पकड़ कमजोर हो सकती है.

कैसे पता करें कि टाइल के नीचे खाली जगह है?

इसके लिए घर पर एक आसान जांच की जा सकती है. किसी सिक्के या स्क्रूड्राइवर के पिछले हिस्से से टाइल को हल्के हाथ से थपथपाएं. जिस टाइल से ठोस और हल्की दबाव वाली आवाज आती है, वहां पकड़ बेहतर हो सकती है. वहीं अगर आवाज ज्यादा गूंजती हुई या खोखली लगे, तो उसके नीचे खाली जगह होने की संभावना हो सकती है. अगर सिर्फ एक टाइल से ऐसी आवाज आ रही है और वह बिल्कुल मजबूत है, तो तुरंत उसे निकालने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर टाइल हिल रही है, उसमें दरार आ गई है या आसपास नमी पहुंच रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.





खोखली आवाज वाली टाइल को कैसे ठीक करें?

अगर टाइल ढीली हो गई है या उसके नीचे काफी खाली जगह है, तो सबसे बेहतर तरीका टाइल को निकालकर दोबारा लगाना हो सकता है. इसके लिए पुराना चिपकाने वाला मटेरियल हटाया जाता है और सतह को साफ करके सही तरीके से नया मटेरियल लगाया जाता है. टाइल को दोबारा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चिपकाने वाला मटेरियल पर्याप्त हिस्से में फैले. कुछ छोटे खाली हिस्सों में इंजेक्शन के जरिए एपॉक्सी जैसी सामग्री भरने की कोशिश की जाती है. हालांकि, यह हर स्थिति में सही समाधान नहीं होता. खासकर अगर टाइल ढीली है या जगह पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ता है, तो टाइल को निकालकर दोबारा लगाना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.

अगर एक साथ कई टाइल्स से खोखली आवाज आ रही है, तो खुद से एक-एक टाइल ठीक करने के बजाय किसी अनुभवी टाइल इंस्टॉलर से पूरी जगह की जांच करवाना बेहतर रहेगा. इससे समस्या की असली वजह पता लगाने में मदद मिल सकती है.

टाइल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

टाइल्स में आगे चलकर ठक-ठक की आवाज न आए, इसके लिए टाइल लगाने से पहले सतह को अच्छी तरह साफ और समतल करना जरूरी है. धूल या गंदगी रहने पर चिपकने वाले मटेरियल की पकड़ प्रभावित हो सकती है. टाइल के हिसाब से सही टाइल एडहेसिव चुनना भी जरूरी है. इसे निर्माता के बताए तरीके से ही मिलाएं और सही मात्रा में इस्तेमाल करें. टाइल के नीचे मटेरियल को सिर्फ कुछ जगहों पर लगाने के बजाय उसे अच्छी तरह फैलाना चाहिए, ताकि खाली जगह कम से कम रहे.

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टाइल लगाते समय इस्तेमाल होने वाले ट्रॉवेल का सही आकार और लगाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है. सही तरीके से लगाया गया एडहेसिव टाइल और नीचे की सतह के बीच बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता है. अगर टाइल से ठक-ठक की आवाज आ रही है, तो सबसे पहले यह देखें कि सिर्फ आवाज आ रही है या टाइल के साथ कोई दूसरी समस्या भी है. ढीली टाइल, दरार या नमी जैसे संकेत दिखाई दें, तो मरम्मत में ज्यादा देर न करें. सही तरीके से टाइल लगाना और नीचे की सतह की अच्छी तैयारी करना इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है.

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