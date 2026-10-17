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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHollow Sounding Tiles: टाइल्स से आ रही ठक-ठक की आवाज, इसे ऐसे करें ठीक

Hollow Sounding Tiles: टाइल्स से आ रही ठक-ठक की आवाज, इसे ऐसे करें ठीक

Flooring Tips: टाइल लगाने के दौरान उसके पीछे चिपकाने वाला मटेरियल पूरी सतह पर अच्छी तरह फैलना चाहिए. अगर कुछ हिस्से में यह मटेरियल नहीं पहुंचता, तो वहां खाली जगह रह जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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Why Do Floor Tiles Sound Hollow: घर में टाइल्स बिछाने के कुछ समय बाद अगर उन पर चलने या हल्का सा थपथपाने पर ठक-ठक या खोखली आवाज सुनाई दे, तो इसे सिर्फ सामान्य आवाज समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसी आवाज टाइल के नीचे खाली जगह होने की वजह से आती है. यानी टाइल और नीचे की सतह के बीच चिपकाने वाला मटेरियल हर जगह ठीक से नहीं लगा होता.

शुरुआत में यह समस्या सिर्फ आवाज तक सीमित लग सकती है, लेकिन समय के साथ टाइल ढीली हो सकती है, उसमें दरार आ सकती है या उसके नीचे पानी पहुंच सकता है. इसलिए अगर घर की किसी टाइल से लगातार खोखली आवाज आ रही है, तो उसकी वजह समझना जरूरी है.

टाइल्स से ठक-ठक की आवाज क्यों आती है?

टाइल लगाने के दौरान उसके पीछे चिपकाने वाला मटेरियल पूरी सतह पर अच्छी तरह फैलना चाहिए. अगर कुछ हिस्से में यह मटेरियल नहीं पहुंचता, तो वहां खाली जगह रह जाती है. टाइल पर थपथपाने पर यही खाली हिस्सा आवाज पैदा करता है. कई बार टाइल के नीचे चिपकाने वाले मटेरियल को पूरी सतह पर फैलाने के बजाय सिर्फ कुछ जगहों पर लगा दिया जाता है. इससे टाइल के बड़े हिस्से के नीचे खाली जगह बच सकती है. इसी वजह से बाद में टाइल से खोखली आवाज आने लगती है.


Hollow Sounding Tiles: टाइल्स से आ रही ठक-ठक की आवाज, इसे ऐसे करें ठीक

नीचे की सतह ठीक न होने पर भी समस्या हो सकती है. अगर टाइल लगाने वाली जगह पर धूल, गंदगी या सतह में असमानता है, तो टाइल और चिपकाने वाले मटेरियल के बीच सही पकड़ नहीं बन पाती. गलत तरीके से मटेरियल मिलाने या लगाने से भी टाइल की पकड़ कमजोर हो सकती है.

कैसे पता करें कि टाइल के नीचे खाली जगह है?

इसके लिए घर पर एक आसान जांच की जा सकती है. किसी सिक्के या स्क्रूड्राइवर के पिछले हिस्से से टाइल को हल्के हाथ से थपथपाएं. जिस टाइल से ठोस और हल्की दबाव वाली आवाज आती है, वहां पकड़ बेहतर हो सकती है. वहीं अगर आवाज ज्यादा गूंजती हुई या खोखली लगे, तो उसके नीचे खाली जगह होने की संभावना हो सकती है. अगर सिर्फ एक टाइल से ऐसी आवाज आ रही है और वह बिल्कुल मजबूत है, तो तुरंत उसे निकालने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर टाइल हिल रही है, उसमें दरार आ गई है या आसपास नमी पहुंच रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.


Hollow Sounding Tiles: टाइल्स से आ रही ठक-ठक की आवाज, इसे ऐसे करें ठीक

खोखली आवाज वाली टाइल को कैसे ठीक करें?

अगर टाइल ढीली हो गई है या उसके नीचे काफी खाली जगह है, तो सबसे बेहतर तरीका टाइल को निकालकर दोबारा लगाना हो सकता है. इसके लिए पुराना चिपकाने वाला मटेरियल हटाया जाता है और सतह को साफ करके सही तरीके से नया मटेरियल लगाया जाता है. टाइल को दोबारा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चिपकाने वाला मटेरियल पर्याप्त हिस्से में फैले. कुछ छोटे खाली हिस्सों में इंजेक्शन के जरिए एपॉक्सी जैसी सामग्री भरने की कोशिश की जाती है. हालांकि, यह हर स्थिति में सही समाधान नहीं होता. खासकर अगर टाइल ढीली है या जगह पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ता है, तो टाइल को निकालकर दोबारा लगाना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.

अगर एक साथ कई टाइल्स से खोखली आवाज आ रही है, तो खुद से एक-एक टाइल ठीक करने के बजाय किसी अनुभवी टाइल इंस्टॉलर से पूरी जगह की जांच करवाना बेहतर रहेगा. इससे समस्या की असली वजह पता लगाने में मदद मिल सकती है.

टाइल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

टाइल्स में आगे चलकर ठक-ठक की आवाज न आए, इसके लिए टाइल लगाने से पहले सतह को अच्छी तरह साफ और समतल करना जरूरी है. धूल या गंदगी रहने पर चिपकने वाले मटेरियल की पकड़ प्रभावित हो सकती है. टाइल के हिसाब से सही टाइल एडहेसिव चुनना भी जरूरी है. इसे निर्माता के बताए तरीके से ही मिलाएं और सही मात्रा में इस्तेमाल करें. टाइल के नीचे मटेरियल को सिर्फ कुछ जगहों पर लगाने के बजाय उसे अच्छी तरह फैलाना चाहिए, ताकि खाली जगह कम से कम रहे.

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टाइल लगाते समय इस्तेमाल होने वाले ट्रॉवेल का सही आकार और लगाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है. सही तरीके से लगाया गया एडहेसिव टाइल और नीचे की सतह के बीच बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता है. अगर टाइल से ठक-ठक की आवाज आ रही है, तो सबसे पहले यह देखें कि सिर्फ आवाज आ रही है या टाइल के साथ कोई दूसरी समस्या भी है. ढीली टाइल, दरार या नमी जैसे संकेत दिखाई दें, तो मरम्मत में ज्यादा देर न करें. सही तरीके से टाइल लगाना और नीचे की सतह की अच्छी तैयारी करना इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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