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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल

'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान सपना चौधरी तेरी लत लग जाएगी गाने पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. छोटी सी बच्ची ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के सामने ऐसा डांस किया है जिसे देखकर खुद सपना चौधरी भी स्टेज पर बैठ गई मानों कह रही हो कि भाई मुझसे इतना तो नहीं होगा. वीडियो में बच्ची की एनर्जी और आत्मविश्वास कमाल का है. वीडियो देखने के बाद आप भी बच्ची की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे.

सपना चौधरी की लाइम लाइट बच्ची लूटकर ले गई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान सपना चौधरी तेरी लत लग जाएगी गाने पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है. लेकिन स्टेज पर सपना चौधरी अकेली नहीं है, बल्कि सफेद कपड़ों में एक प्यारी सी बच्ची भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करती दिखाई दे रही है. पब्लिक आई तो सपना चौधरी के लिए थी लेकिन सारी लाइम लाइट ये छोटी बच्ची लूटकर ले गई.

 
 
 
 
 
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देखती रह गई सपना चौधरी, बच्ची ने किया गजब का डांस

वीडियो में बच्ची जिस तरह से डांस करती दिखाई दे रही है उसे देखकर लगता है कि शायद सपना चौधरी ने ही उसे डांस सिखाया है. छोटी सी उम्र में इतना गजब का डांस और आत्मविश्वास देखकर सपना चौधरी खुद थक हारकर स्टेज पर बैठ जाती है लेकिन बच्ची का डांस न रुकता है और न ही थकता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, कमाल का डांस किया

वीडियो को  hezal_little_dancer नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....क्या बात है, डांस देखकर तो सपना चौधरी भी बैठ गई. एक और यूजर ने लिखा...गजब का टैलेंट है, इसे मंच मिलना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बच्ची की उम्र के हिसाब से डांस लाजवाब है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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