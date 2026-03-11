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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRaj Panchak 2026: आज से पंचक शुरू, अगले 5 दिन भूलकर भी न करें ये काम

Raj Panchak 2026: आज से पंचक शुरू, अगले 5 दिन भूलकर भी न करें ये काम

Raj Panchak March 2026: 16 मार्च से पंचक शुरू हो रहे हैं. इस दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है. ऐसे में अगले 5 दिन कौन से कार्य वर्जित रहेंगे यहां जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Mar 2026 10:31 AM (IST)
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Raj Panchak in March 2026: ज्योतिष ग्रंथों और मुहूर्त शास्त्र में पंचक को सावधानी का समय बताया गया है. इस समय किए गए कुछ कामों से अनिष्ट या हानि होने की मान्यता है, इसलिए लोग परंपरागत रूप से इससे बचते हैं. इस साल 16 मार्च 2026 सोमवार से पंचक लग रहे हैं. सोमवार से शुरू होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है. पंचक कब से शुरू होंगे, क्या नवरात्रि की घटस्थापना भी पंचक में होगी जान लें, कौन-कौन से काम नहीं करना चाहिए.

राज पंचक 2026 कब से कब तक

16 मार्च 2026 सोमवार को शाम 6.14 से शुरू होगी और अगले 5 दिन बाद 21 मार्च 2026 शनिवार को सुबह 2.27 तक रहेंगे

चैत्र नवरात्रि पर पंचक का साया

चैत्र नवरात्रि की घटस्थापना 19 मार्च 2026 को होगी. ऐसे में नवरात्रि की घटस्थापना पंचक में होगी, नवरात्रि के शुरुआती तीन दिन शुभ कार्य नहीं होंगे. 

पंचक अशुभ क्यों माने जाते हैं

  • ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र (अंतिम चरण), शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र इन नक्षत्रों में होता है तो
  • चंद्रमा की ऊर्जा अस्थिर मानी जाती है.
  • यह काल वायु तत्व से अधिक प्रभावित माना जाता है.
  • इस समय शुरू किए गए कुछ कार्यों में बाधा या नुकसान की संभावना बताई जाती है.
  • इसी कारण पंचक में बड़े या स्थायी कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है.

पंचक में कुछ काम वर्जित हैं

  • हवन, नए कार्य की शुरुआत, शादी के लिए लड़का-लड़की देखना नहीं चाहिए.
  • घर की छत बनाना या लकड़ी जमा करना
  • दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करना
  • घास-लकड़ी इकट्ठा करना
  • चारपाई बनवाना
  • अंतिम संस्कार (यदि हो तो विशेष पंचक शांति कराई जाती है)

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
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Published at : 11 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Chaitra Navratri 2026 Panchak 2026 Raj Panchak 2026
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