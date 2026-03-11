ओटीटी पर रिलीज होने जा रही ‘द ताज स्टोरी’, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

परेश रावल की हिंदी कोर्टरूम ड्रामा ‘द ताज स्टोरी’ थिएटर में रिलीज़ 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी लेकिन फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली थिएट्रिकल रिलीज के 5 महीने बाद आखिरकार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है. जानते हैं ‘द ताज स्टोरी’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

‘द ताज स्टोरी’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

जो लोग परेश रावल स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा ‘द ताज स्टोरी’ को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे वे अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकेंगे. दरअसल ये फिल्म शुक्रवार,13 मार्च, 2026 से ओटीटी के प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

इसी के साथ थिएटर में रिलीज़ होने के चार महीने से ज़्यादा समय बाद, यह फ़िल्म ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर आ रही है. बता दें कि ओटीटी दर्शक इसे हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और तमिल में भी देख सकेंगे.

क्या है ‘द ताज स्टोरी’ का प्लॉट

‘द ताज स्टोरी’ का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है. फिल्म का कहानी विष्णु दास के इर्द गिर्द घूमतीहै जो एक टूर गाइड है और ताजमहल के पीछे का असली इतिहास जानने की ठान लेता है. वह इस स्मारक की शुरुआत की जांच की मांग करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है, जिससे कोर्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां इतिहासकार और वकील इस मुद्दे पर बहस करते हैं. फिल्म ने अपनी रिलीज़ से पहले खूब चर्चा बटोरी थी और इस पर विवाद भी हुआ था क्योंकि यह “तेजो महालय” थ्योरी को दिखाती है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था. इस थीम पर पब्लिक में बहस छिड़ गई, हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं किया था.

‘द ताज स्टोरी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दे कि ‘द ताज स्टोरी’ का भारत में कुल नेट लाइफटाइम कलेक्शन 20.33 करोड़ रुपये रहा था वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 24.18 करोड़ रुपये था. इसने वर्ल्डवाइड 25.33 करोड़ की कमाई की थी.

‘द ताज स्टोरी’ स्टार कास्ट

‘द ताज स्टोरी’ में परेश रावल के साथ, ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास और स्नेहा वाघ अहम रोल में हैं सीए सुरेश झा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.