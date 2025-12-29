Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के अधिकतर राज्यों में अभी हाड़कंपा देने वाली ठंड का कहर है. ठंड और कोहरे के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज सोमवार (29 दिसंबर) को भी कोहरे की चादर देखने को मिली.

कहां-कहां बारिश की संभावना ?

मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बारिश के आसार हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 29 दिसंबर को बारिश और 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की संभावना है. इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी या बारिश की आशंका जताई गई है.

कैसा रहेगा तापमान ?

IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसके बाद आगामी 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं. मध्य और पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं हैं. हालांकि, इसके बाद 2-3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं. इनके अलावा अभी देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

किन-किन राज्यों में कोहरे का प्रकोप ?

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह और रात में घना कोहरा छा सकता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक ऐसा मौसम बना रह सकता है. 30 दिसंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और 1 जनवरी तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड डे के आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोल्ड डे की आशंका है. 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर देखने को मिल सकती है.

