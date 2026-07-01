हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ

क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ

Ketan Agarwal Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी और पुणे के केतन अग्रवाल की हत्या में कई समानताएं नजर आती हैं. दोनों की हत्या ने मानवीय रिश्तों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

चेतन अग्रवाल हत्याकांड ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी. राजा रघुवंशी को पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. वहीं चेतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया. राजा रघुवंशी मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई. क्या ऐसे ही मिलते जुलते मामले में केतन अग्रवाल हत्या की आरोपी सिया गोयल को भी जमानत मिल जाएगी? इस सवाल पर एबीपी न्यूज़ से सीनियर वकील अपर्णा व्हटकर ने बातचीत की.

सोनम की जमानत का कारण तकनीकी गड़बड़ियां- वकील

वकील अपर्णा व्हटकर ने कहा कि दोनों मामलों में काफी फर्क है. उन्होंने कहा कि सोनम की जमानत का कारण तकनीकी गड़बड़ियां है. यहां सिया के मामले में अगर पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करती है तो सिया को जमानत मिलना आसान नहीं होगा. FIR की कॉपी देखकर एडवोकेट अपर्णा ने बताया की यह FIR इनिशियल स्टेटमेंट होता है. इसे आगे बदला या और भी विस्तार में जांच के हिसाब से जानकारी जोड़ी जा सकती है.

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अनधिकृत IVF-सोनोग्राफी केंद्रों पर SIT गठन, MCCOCA लगाने पर विचार

सिया की जमानत आसान नहीं होगी- वकील

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने अगर बताई गई सारी जानकारी के आधार पर सबूत इकट्ठा किए तो सिया की जमानत आसान नहीं होगी. इस मामले में भी कोई गवाह नहीं दिखाई दे रहे हैं. सरकमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उसके आधार पर भी आरोपियों को सजा दिलाई जा सकती है. 

पुलिस ने लोहगढ़ किले पर फिर क्राइम सीन किया रिक्रिएट

इस बीच केतन हत्याकांड के आरोपी चेतन को लेकर लोहगढ़ किले पर बुधवार (1 जुलाई) को क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया. पुणे ग्रामीण पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.सूत्रों के मुताबिक, क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान चेतन ने पुलिस को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और यह भी दिखाया कि कथित तौर पर केतन अग्रवाल को किस तरह किले की चट्टान से नीचे धक्का दिया गया था. पुलिस सूत्रों का दावा है कि 18 जून को घटना से पहले चेतन किले की चोटी पर स्थित एक मंदिर के पास छिपकर बैठा हुआ था.

सिया के दूसरे इशारे पर चेतन ने केतन को दिया धक्का- सूत्र

जांचकर्ताओं के अनुसार, चेतन मंदिर के पास तब तक छिपा रहा जब तक कथित तौर पर सिया गोयल ने उसे इशारा नहीं किया. सूत्रों के मुताबिक, सिया का इशारा मिलने के बाद चेतन मंदिर के पास से बाहर निकला और सिया और केतन की ओर बढ़ा. पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि इसके बाद सिया ने कथित तौर पर बैठकर दूसरा इशारा किया, जिसके बाद चेतन ने कथित रूप से केतन को चट्टान से नीचे धक्का दे दिया.

हत्या की पूरी टाइमलाइन का पुलिस ने किया सत्यापन

पुणे ग्रामीण पुलिस सूत्रों के अनुसार, चेतन के मंदिर के पास छिपने से लेकर कथित हत्या को अंजाम देने तक की पूरी प्रक्रिया में लगभग 45 मिनट का समय लगा. सूत्रों के मुताबिक, जिस मंदिर के पास चेतन कथित तौर पर छिपा हुआ था, वह घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. पुलिस ने आज किए गए क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए घटनाक्रम, आरोपियों की गतिविधियों और कथित हत्या की पूरी टाइमलाइन का सत्यापन किया.

मुंबई लोकल में बढ़ते अपराध पर एक्शन, 150 स्टेशनों पर चेहरा पहचानने वाले कैमरे, एंट्री पर भी सख्ती

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
SOnam Raghuvanshi Ketan Agarwal Murder Siya Goyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल में बढ़ते अपराध पर एक्शन, 150 स्टेशनों पर चेहरा पहचानने वाले कैमरे, एंट्री पर भी सख्ती
मुंबई लोकल में बढ़ते अपराध पर एक्शन, 150 स्टेशनों पर चेहरा पहचानने वाले कैमरे, एंट्री पर भी सख्ती
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अनधिकृत IVF-सोनोग्राफी केंद्रों पर SIT गठन, MCCOCA लगाने पर विचार
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अनधिकृत IVF-सोनोग्राफी केंद्रों पर SIT गठन, MCCOCA लगाने पर विचार
महाराष्ट्र
Maharashtra News: लग्जरी कार से गुटखा बरामद, श्रीगोंदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28.88 लाख का माल जब्त
लग्जरी कार से गुटखा बरामद, श्रीगोंदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28.88 लाख का माल जब्त
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget