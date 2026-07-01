चिपचिप वाली प्रचंड गर्मी में भी जाम छलका रहे हैं आप? हो सकती है यह दिक्कत

What Happens If You Drink Alcohol In Hot Weather: गर्मियों के मौसम में लोग अक्सर छुट्टियां, पिकनिक, पूल पार्टी, बीच ट्रिप या दोस्तों के साथ आउटडोर ट्रेवल का आनंद लेते हैं. ऐसे मौकों पर कई लोग शराब का सेवन भी करते हैं, लेकिन तेज गर्मी और शराब का यह मेल शरीर के लिए भारी पड़ सकता है. खासकर जब मौसम बेहद गर्म और उमस भरा हो, तब शराब पीने से शरीर पर इसका असर कई गुना बढ़ सकता है. ऐसे में डिहाइड्रेशन से लेकर हीट स्ट्रोक और हादसों तक का खतरा बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है.

गर्मी में जाम छलकाने से क्या दिक्कत हो सकती है?

शराब शरीर में पानी की कमी तेजी से बढ़ाती है. दरअसल, यह एक डाइयूरेटिक ड्रिंक है, यानी इसे पीने के बाद शरीर सामान्य से ज्यादा तरल पदार्थ बाहर निकालने लगता है. दूसरी ओर गर्मी में शरीर पहले से ही पसीने के जरिए पानी खो रहा होता है. ऐसे में दोनों चीजें मिलकर शरीर को तेजी से डिहाइड्रेट कर सकती हैं. अगर शराब पीने के बाद उल्टी भी हो जाए, तो शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और बढ़ सकती है. इसलिए अगर कोई शराब पी रहा है, तो उसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी माना जाता है.

हीट स्ट्रोक का भी रहता है खतरा

Pennfoundation संस्था के अनुसार, तेज गर्मी में शराब पीने का एक बड़ा खतरा हीट स्ट्रोक भी है. सामान्य स्थिति में शरीर पसीने के जरिए अपने तापमान को नियंत्रित करता है, लेकिन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो यह प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती. ऐसे में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है और हीट स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है. सिरदर्द, चक्कर आना, भ्रम होना, बेहोशी, दौरे पड़ना या जरूरत से ज्यादा कमजोरी महसूस होना इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी होता है.

शराब पीकर इन जगहों जाने से बचना चाहिए

अगर आप गर्मियों में स्विमिंग पूल, नदी, झील या समुद्र के किनारे जा रहे हैं, तो शराब का सेवन और भी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है. शराब पीने के बाद शरीर का संतुलन, निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिक्रिया देने की गति प्रभावित होती है. ऐसे में पानी में फिसलने, डूबने या तैरते समय दूरी का सही अनुमान न लगा पाने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट शराब पीने के तुरंत बाद पानी में उतरने से बचने की सलाह देते हैं. नाव की सैर के दौरान भी शराब गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है. नाव पर संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन शराब पीने के बाद यह क्षमता कमजोर पड़ जाती है. इसके अलावा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आकर तेज गति से नाव चलाने या जोखिम भरे फैसले लेने लगता है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ सकती है.

इसे भी पढ़ें- इस जानवर की पॉटी से बनती है दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक! एक कप की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

किस बात का रखें ध्यान

अगर गर्मियों में कभी शराब का सेवन करें, तो मात्रा सीमित रखें और खुद को ठंडी जगह पर रखने की कोशिश करें. साथ ही पर्याप्त पानी पीते रहें और शराब पीने के बाद वाहन चलाने या पानी में उतरने जैसी एक्टिविटी से बचें.

इसे भी पढ़ें - मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator