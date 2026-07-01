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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थQuit Sugar For 30 Days: 30 दिन के लिए छोड़ देंगे चीनी तो क्या होगा, जानें कितनी बदल जाएगी आपकी बॉडी?

Quit Sugar For 30 Days: 30 दिन के लिए छोड़ देंगे चीनी तो क्या होगा, जानें कितनी बदल जाएगी आपकी बॉडी?

Type 2 Diabetes: ज्यादा चीनी खाने की आदत मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, हार्ट रोग और फैटी लिवर जैसी कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है.चलिए छोड़ने का फायदा बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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What Happens If You Quit Sugar For 30 Days: अगर आप 30 दिनों के लिए चीनी खाना छोड़ दें, तो इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं, बल्कि शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई दे सकता है. दरअसल, ज्यादा चीनी खाने की आदत मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, हार्ट रोग और फैटी लिवर जैसी कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है. यही वजह है कि आजकल कई लोग 'नो शुगर चैलेंज' अपनाकर अपनी डाइट से अतिरिक्त चीनी को कुछ समय के लिए पूरी तरह बाहर कर देते हैं.

क्यों इसको अपना रहे हैं लोग?

इस चैलेंज का मतलब प्राकृतिक मिठास वाले फल, सब्जियां या दूध छोड़ना नहीं है. इसमें केवल उन चीजों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, जिनमें अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयां, कैंडी, केक, कुकीज, मीठे पेय, फ्लेवर वाले दही, पैक्ड जूस और कई तरह की सॉस. इसकी जगह ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, अंडे, मछली, चिकन, मेवे और घर का बना संतुलित भोजन खाने की सलाह दी जाती है.

इससे क्या होता है फायदा?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट हेल्थलाइन के अनुसार,  अगर आप लगातार 30 दिनों तक अतिरिक्त चीनी से दूरी बनाए रखते हैं, तो सबसे पहले इसका फायदा ब्लड शुगर पर देखने को मिल सकता है. बार-बार मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, जिससे समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में चीनी कम करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.

किन लोगों के लिए फायदेमंद?

वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है. ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थों में कैलोरी अधिक होती है, जबकि फाइबर और प्रोटीन कम होते हैं. ऐसे में इन्हें कम करने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा घट सकती है और वजन कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है. दांतों की सेहत पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है. मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी को तोड़कर एसिड बनाते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है. अगर मीठी चीजों का सेवन कम किया जाए, तो कैविटी और दांतों के सड़ने का खतरा भी कम हो सकता है.

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लिवर और हार्ट के लिए भी फायदेमंद

लिवर और दिल की सेहत के लिए भी अतिरिक्त चीनी कम करना फायदेमंद माना जाता है. खासतौर पर ज्यादा फ्रुक्टोज वाली चीजें फैटी लिवर की समस्या का खतरा बढ़ा सकती हैं. वहीं जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी जुड़ा माना जाता है, जो आगे चलकर हार्ट रोग का जोखिम बढ़ा सकती हैं. कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि चीनी कम करने से शरीर में ऊर्जा का लेवल ज्यादा स्थिर रह सकता है. मीठी चीजें खाने के बाद मिलने वाली तुरंत ऊर्जा कुछ ही समय में खत्म हो जाती है, जिससे थकान महसूस होने लगती है. वहीं साबुत अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर भोजन शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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