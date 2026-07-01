हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलIAS Awanish Sharan: 45 की उम्र में 20 जैसी फिटनेस! IAS अफसर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर खोला राज

IAS Awanish Sharan: 45 की उम्र में 20 जैसी फिटनेस! IAS अफसर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर खोला राज

Weight Loss Tips: अवनीश शरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फिटनेस जर्नी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2020 में, जब उनकी उम्र 39 साल थी, तभी फैसला कर लिया था.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

IAS Awanish Sharan Weight Loss Journey: दुनियाभर में इंसान आज जो सबसे ज्यादा कर रहा है, वह है कि वह खुद को किसी भी तरह फिट रखना चाहता है. कई लोग इसके लिए जिम का सहारा ले रहे हैं, कुछ सुबह-शाम दौड़ लगा रहे हैं, तो कुछ कसरत और योग का सहारा ले रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की बदलती लाइफस्टाइल ने तमाम तरह की बीमारियों को बढ़ा दिया है. कम उम्र के लोग भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है. ऐसे में समाज के कुछ लोग अपनी फिटनेस से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. चलिए आपको ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी के बारे में बताते हैं, जो कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं.

सुर्खियों में हैं अवनीश शरण

अवनीश शरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फिटनेस जर्नी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2020 में, जब उनकी उम्र 39 साल थी, तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें पहले से ज्यादा स्वस्थ बनना है. हालांकि, शुरुआत आसान नहीं रही. नौकरी का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की व्यस्तता के कारण उनका रूटीन कई बार टूटता रहा. फिर 2024 में हुई एक सर्जरी के बाद उनकी फिटनेस यात्रा पूरी तरह रुक गई. इसके बाद जून 2025 से उन्होंने नई शुरुआत की. इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं था, बल्कि शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ बनाना था. उन्होंने अपने लिए एक आसान लेकिन सख्त नियम बनाया कि समझदारी से एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन खाना, अच्छी नींद लेना और हर दिन इसी रूटीन को बिना रुके दोहराना.

इसे भी पढ़ें- चेहरे पर क्यों होती हैं भौंहें? सिर्फ पसीना रोकना नहीं, जानिए इसका असली काम

क्या है उनकी फिटनेस का राज?

उन्होंने सप्ताह में पांच से छह दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया. मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए धीरे-धीरे वर्कआउट की तीव्रता बढ़ाई. कार्डियो एक्सरसाइज भी की, लेकिन उसका फोकस सीमित रखा. रोजाना पैदल चलना उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया. इसके साथ ही शरीर की रिकवरी और स्ट्रेचिंग पर भी बराबर ध्यान दिया, ताकि फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.

डाइट प्लान में क्या-क्या किया शामिल?

डाइट में उन्होंने किसी महंगे या फैन्सी प्लान की बजाय घर का बना खाना चुना. भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल किए. उन्होंने कैलोरी पर नजर रखी, प्रोसेस्ड फूड और चीनी कम की तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत बनाई. इसके अलावा, रोज छह से सात घंटे की अच्छी नींद को भी उन्होंने अपनी फिटनेस का अहम हिस्सा माना. साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने खुद को एक खास लक्ष्य दिया. उन्होंने तय किया कि 27 जून, यानी अपनी बेटी वेदिका के जन्मदिन तक वह अपने जीवन की सबसे अच्छी फिटनेस हासिल करेंगे.

हेल्थ में भी दिखा बदलाव

अवनीश शरण के मुताबिक, असली सफलता सिर्फ वजन कम होने में नहीं, बल्कि हेल्थ रिपोर्ट में दिखने वाले बदलावों में थी. सितंबर 2025 से मई 2026 के बीच उनका कुल कोलेस्ट्रॉल 278 से घटकर 158 हो गया. एलडीएल 205.2 से 83 पर पहुंच गया, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल 51 से बढ़कर 62.8 हो गया. वहीं ट्राइग्लिसराइड्स 109 से घटकर 61.9 रह गए.

इसे भी पढ़ें - Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
IAS Awanish Sharan Awanish Sharan Fitness IAS Fitness Journey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
IAS Awanish Sharan: 45 की उम्र में 20 जैसी फिटनेस! IAS अफसर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर खोला राज
45 की उम्र में 20 जैसी फिटनेस! IAS अफसर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर खोला राज
लाइफस्टाइल
Heatwave Health: चिपचिप वाली प्रचंड गर्मी में भी जाम छलका रहे हैं आप? हो सकती है यह दिक्कत
चिपचिप वाली प्रचंड गर्मी में भी जाम छलका रहे हैं आप? हो सकती है यह दिक्कत
लाइफस्टाइल
Digital Parenting: पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सेफ डिजिटल लाइफ के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये तरीके
पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सेफ डिजिटल लाइफ के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये तरीके
लाइफस्टाइल
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
Advertisement

वीडियोज

Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ट्रेंडिंग
Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget