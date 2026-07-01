45 की उम्र में 20 जैसी फिटनेस! IAS अफसर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर खोला राज

IAS Awanish Sharan Weight Loss Journey: दुनियाभर में इंसान आज जो सबसे ज्यादा कर रहा है, वह है कि वह खुद को किसी भी तरह फिट रखना चाहता है. कई लोग इसके लिए जिम का सहारा ले रहे हैं, कुछ सुबह-शाम दौड़ लगा रहे हैं, तो कुछ कसरत और योग का सहारा ले रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की बदलती लाइफस्टाइल ने तमाम तरह की बीमारियों को बढ़ा दिया है. कम उम्र के लोग भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है. ऐसे में समाज के कुछ लोग अपनी फिटनेस से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. चलिए आपको ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी के बारे में बताते हैं, जो कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं.

सुर्खियों में हैं अवनीश शरण

अवनीश शरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फिटनेस जर्नी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2020 में, जब उनकी उम्र 39 साल थी, तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें पहले से ज्यादा स्वस्थ बनना है. हालांकि, शुरुआत आसान नहीं रही. नौकरी का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की व्यस्तता के कारण उनका रूटीन कई बार टूटता रहा. फिर 2024 में हुई एक सर्जरी के बाद उनकी फिटनेस यात्रा पूरी तरह रुक गई. इसके बाद जून 2025 से उन्होंने नई शुरुआत की. इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं था, बल्कि शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ बनाना था. उन्होंने अपने लिए एक आसान लेकिन सख्त नियम बनाया कि समझदारी से एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन खाना, अच्छी नींद लेना और हर दिन इसी रूटीन को बिना रुके दोहराना.

इसे भी पढ़ें- चेहरे पर क्यों होती हैं भौंहें? सिर्फ पसीना रोकना नहीं, जानिए इसका असली काम

क्या है उनकी फिटनेस का राज?

उन्होंने सप्ताह में पांच से छह दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया. मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए धीरे-धीरे वर्कआउट की तीव्रता बढ़ाई. कार्डियो एक्सरसाइज भी की, लेकिन उसका फोकस सीमित रखा. रोजाना पैदल चलना उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया. इसके साथ ही शरीर की रिकवरी और स्ट्रेचिंग पर भी बराबर ध्यान दिया, ताकि फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.

डाइट प्लान में क्या-क्या किया शामिल?

डाइट में उन्होंने किसी महंगे या फैन्सी प्लान की बजाय घर का बना खाना चुना. भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल किए. उन्होंने कैलोरी पर नजर रखी, प्रोसेस्ड फूड और चीनी कम की तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत बनाई. इसके अलावा, रोज छह से सात घंटे की अच्छी नींद को भी उन्होंने अपनी फिटनेस का अहम हिस्सा माना. साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने खुद को एक खास लक्ष्य दिया. उन्होंने तय किया कि 27 जून, यानी अपनी बेटी वेदिका के जन्मदिन तक वह अपने जीवन की सबसे अच्छी फिटनेस हासिल करेंगे.

हेल्थ में भी दिखा बदलाव

अवनीश शरण के मुताबिक, असली सफलता सिर्फ वजन कम होने में नहीं, बल्कि हेल्थ रिपोर्ट में दिखने वाले बदलावों में थी. सितंबर 2025 से मई 2026 के बीच उनका कुल कोलेस्ट्रॉल 278 से घटकर 158 हो गया. एलडीएल 205.2 से 83 पर पहुंच गया, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल 51 से बढ़कर 62.8 हो गया. वहीं ट्राइग्लिसराइड्स 109 से घटकर 61.9 रह गए.

इसे भी पढ़ें - Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद