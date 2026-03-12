बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचे विशाल मिश्रा, पुलिसकर्मियों के लिए गाया गाना

पॉपुलर सिंगर विशाल मिश्रा हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम पहुंचे. यहां आकर उन्होंने बाबा नीम करौली बाबा के दर्शन किए और विधि-विधान के साथ पूजा की. कैची धाम के शांत और स्पिरिचुअल माहौल में उन्होंने ध्यान भी लगाया. साथ ही विशाल मिश्रा ने बताया कि इस जगह पर आकर उन्हें शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रहा है.

विशाल ने की प्रशासन की तारीफ

कैंची धाम पहुंचने के बाद विशाल मिश्रा ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यहां तक आने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई. उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है. सिंगर ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के किए जा रहे कामों की तारीफ की और बताया कि सरकार और प्रशासन मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

पुलिसकर्मियों के लिए विशाल ने गाया गाना

इसके अलावा विशाल मिश्रा ने कहा कि कैंची धाम में पुलिसकर्मियों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिलता है. विशाल ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए 'संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं...' गाने की लाइनें गाकर लोगों का मन भी खुश कर दिया.





विधान ने की श्रद्धालुओं से अपील

विशाल मिश्रा ने कैंची धाम की सुंदरता की भी जमकर तारीफ की और कहा कि नैनीताल की खूबसूरत वादियां, शांत वातावरण और लोगों का लगाव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां आकर ऐसा लगता है जैसे एक नई एनर्जी मिल रही हो. कैंची धाम सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म का अनोखा संगम है. इतना ही नहीं, विशाल ने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट से अपील करते हुए कहा कि अगर मौका मिले, तो एक बार जरूर कैंची धाम आना चाहिए. यहां आकर हर इंसान को सुकून और पॉजिटिविटी का अनुभव होता है.