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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकार ने खोल दिया 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, जानें इस पर कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

सरकार ने खोल दिया 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, जानें इस पर कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

8th Pay Commission Questionnaire: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. कर्मचारी और पेंशनर किस तरह रजिस्ट्रेशन कर के अपने सुझाव भेज सकते हैं जान लीजिए.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Mar 2026 07:46 PM (IST)
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8th Pay Commision Questionnaire: सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है. हर वेतन आयोग के साथ सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन से जुड़े बड़े बदलाव की उम्मीद रहती है. इसी वजह से कर्मचारी लंबे समय से इससे जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे थे.

अब सरकार ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है. जहां कर्मचारी और पेंशनर सीधे अपने सुझाव और मांगें दर्ज कर सकते हैं. जान लीजिए कैसे आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं.

पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप 8वें वेतन आयोग को अपने सुझाव देना चाहते हैं. तो इसकी प्रोसेस काफी आसान रखी गई है. कर्मचारी और पेंशनर घर बैठे कुछ ही मिनटों में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in या MyGov वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई दे रहे Login to Participate या Submit Questionnaires विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें.
  • आपके नंबर या ईमेल पर ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज करके लॉगिन पूरा करें.
  • लॉगिन के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे.

इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन करके आयोग की प्रश्नावली तक पहुंच सकते हैं और अपनी राय दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

18 सवालों के जरिए मांगी जा रही राय

पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कर्मचारियों को एक प्रश्नावली भरनी होगी. 8वें वेतन आयोग ने इसके लिए कुल 18 सवालों की एक सूची तैयार की है. इन सवालों का मकसद यह समझना है कि मौजूदा वेतन व्यवस्था में कर्मचारियों को किन बदलावों की जरूरत महसूस हो रही है.

  • वेतन वृद्धि और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े सुझाव.
  • महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में बदलाव की मांग.
  • पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ी राय.
  • सेवा शर्तों और सुविधाओं से जुड़े सुझाव.

कर्मचारी अपने अनुभव और जरूरत के हिसाब से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं. कई कर्मचारी संगठन भी अपने सामूहिक सुझाव इसी माध्यम से भेज सकते हैं. इससे आयोग को अलग-अलग वर्गों के कर्मचारियों की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी.

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सुझाव भेजने से पहले जान लें यह जरूरी बातें

सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए एक तय समय सीमा भी तय की है. कर्मचारी और पेंशनभोगी एक निश्चित अवधि के भीतर ही अपने सुझाव भेज सकते हैं. इसलिए अगर आप अपनी राय दर्ज करना चाहते हैं. तो समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है.

  • सुझाव भेजने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है.
  • सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.
  • आयोग केवल ऑनलाइन जमा किए गए सुझाव ही स्वीकार करेगा.
  • कागज, ईमेल या PDF के जरिए भेजे गए ज्ञापन मान्य नहीं होंगे.
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, रक्षा कर्मी और कर्मचारी संगठन इसमें भाग ले सकते हैं.

पोर्टल पर आए सभी सुझावों का आयोग विस्तार से विश्लेषण करेगा. इसके बाद कर्मचारियों की जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्तों में बदलाव से जुड़ी सिफारिशें तैयार की जाएंगी. तो साथ ही सुझाव देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Registration Portal Utility News 8th Pay Commission
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