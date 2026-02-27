एक्सप्लोरर
क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
इस समीक्षा में पाया गया कि मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन कम करने या जीवन की क्वालिटी सुधारने में बहुत कम या लगभग कोई फायदा नहीं दिखा.
आजकल वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस हो गया है. सोशल मीडिया, फिटनेस ब्लॉग और कई सेलिब्रिटी इसे तेजी से वजन कम करने का आसान तरीका बताते हैं, लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक बड़ी वैज्ञानिक समीक्षा ने इस दावे पर सवाल उठाया है. इस समीक्षा में पाया गया कि मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन कम करने या जीवन की क्वालिटी सुधारने में बहुत कम या लगभग कोई फायदा नहीं दिखा. हालांकि, शरीर के कुछ आंतरिक कार्यों पर इसके सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी और शोध की जरूरत है.
Published at : 27 Feb 2026 09:09 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion