क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है खाने और उपवास के समय को तय कर लेना. इसमें लोग रोज या सप्ताह के कुछ दिनों में सीमित समय के लिए ही खाना खाते हैं. इसके कुछ सामान्य तरीके हैं. जिसमें 5:2 डाइट यानी सप्ताह में 5 दिन सामान्य खाना और 2 दिन बहुत कम कैलोरी लेना. रोजाना 8 घंटे के अंदर ही खाना खाना और बाकी 16 घंटे फास्ट रखना. एक दिन सामान्य खाना और अगले दिन बहुत कम खाना (बारी-बारी से), लोग मानते हैं कि इससे वजन जल्दी कम होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है.