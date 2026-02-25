हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHoli 2026 Hangover: होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत

Holi 2026 Hangover: होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत

हैंगओवर की सबसे बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी है. इसलिए सबसे पहले शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिएं. हैंगओवर उतारने के लिए नारियल पानी भी फायदेमंद होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
HOLI Holi 2026 Holi 2026 Hangover Holi Hangover Home Remedies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Holi 2026 Hangover: होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत
होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत
हेल्थ
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
हेल्थ
Holi 2026 Warning: सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
हेल्थ
Weight Gain After Workout: वर्क आउट के बाद भी बढ़ रहा है वजन, जानें कहां हो रही दिक्कत?
वर्क आउट के बाद भी बढ़ रहा है वजन, जानें कहां हो रही दिक्कत?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
sansani: लखनऊ में खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' ! | Crime News | Lucknow
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य पर केस का कच्चा चिट्ठा..क्या 'पालकी' पहुंचेगी जेल?
Janhit: शर्टलेस साजिश के 'मास्टरमाइंड' | Rahul Gandhi | Shankaracharya | Ai Summit Protest
Bharat Ki Baat: AI समिट की लड़ाई मोदी vs राहुल हो गई! | Ai Summit | Congress Protest | Uday Bhanu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
स्पोर्ट्स
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
इंडिया
Baramati Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
हेल्थ
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
ट्रेंडिंग
"शादी हो तो ऐसी" एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी से जा रहे मेहमान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget