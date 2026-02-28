हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Global Mind Health Report 2025: 84 देशों की स्टडी में भारतीय युवा 60वें स्थान पर, मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी चिंता

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Feb 2026 08:33 AM (IST)
हाल ही में जारी हुई ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट ने भारत में एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा किया है. यूएएस स्थित Sapien Labs की ओर से 84 देशों को लेकर की गई इस स्टडी में भारत के 18 से 34 वर्ष के युवाओं को 60 वां स्थान मिला. यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवाओं की मानसिक स्थिति न सिर्फ कमजोर हुई है, बल्कि बुजुर्गों के मुकाबले बड़ा जेनरेशन गैप भी इसमें दिखाई दे रहा है. इसके अलावा युवाओं के स्कोर में भी भारी गिरावट दिखाई दी है. इस रिपोर्ट में भारत में 78 हजार से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है. जहां 18 से 34 वर्ष की कैटेगरी के लोगों का माइंड हेल्थ क्वोशेंट स्कोर 33 रहा. वहीं 55 साल से ज्यादा आयु वाले का स्कोर 96 दर्ज किया गया, जो नॉर्मल मानसिक कार्य क्षमता के अनुरूप माना जाता है.

Published at : 28 Feb 2026 08:33 AM (IST)
